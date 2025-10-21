जुआ खेलने के दौरान पैसा छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, दो जख्मी, एक रेफर

जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बिहिया पावर हाउस स्थित अनुसूचित टोला के समीप सोमवार की देर रात जुआ खेलने के दौरान पैसा छिनने का विरोध करने पर हथियार बंद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान दो लोगों को गोली लग गई। जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बिहिया पीएचसी से सदर अस्पताल,आरा लाया गया।

प्राथमिक उपचार करने के बाद एक की हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। घायलों में बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा अनुसूचित जाति टोला निवासी जट्टा राम का 25 वर्षीय पुत्र गणेश कुमार एवं टाउन थाना क्षेत्र के धरहरा अनुसूचित जाति टोला निवासी पवन कुमार का 16 वर्षीय पुत्र संजू कुमार शामिल है। इनमें जख्मी संजू कुमार को दाएं साइड सीना एवं गणेश कुमार को दाएं हाथ में केहुनी के पास गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही बिहिया थानाध्यक्ष सुमेश्वर दास पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं।

घटनास्थल से खोखा भी मिला है। इधर, घायल गणेश कुमार ने बताया कि वह दस दिन पहले बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा अनुसूचित टोला निवासी अपने साढू के घर गया था और वहीं पर रहकर कबाड़ी चुनने का काम कर रहा था। सोमवार दीपावली की देर रात जब बिहिया पावर हाउस के समीप अपने छह अन्य साथियों के साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे, तभी छह-सात सात की संख्या में रहे बदमाश वहां आ धमके और उन लोगों का मुंह बांधकर कर उनका पैसा छीनने लिया।

जब उन्हें लगा कि वे लोग सादे ड्रेस में पुलिस वाले नहीं बल्कि बदमाश हैं तो वे लोग हल्ला करने लगे। हल्ला का आवाज सुनकर के मोहल्ले के कई लोग वहां आ गए। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों से उक्त बदमाशों के बीच हाथापाई होने लगी। उसी दौरान उक्त बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जिसमें फायरिंग के दौरान दोनों को गोली लग गई और दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले बिहिया पीएचसी और फिर आरा सदर अस्पताल लाया गया।