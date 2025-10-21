Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जुआ खेलने के दौरान पैसा छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, दो जख्मी, एक रेफर

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र में जुआ खेलने के दौरान पैसा छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायलों में से एक को पटना रेफर किया गया है, जबकि दूसरे का इलाज आरा में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बिहिया पावर हाउस स्थित अनुसूचित टोला के समीप सोमवार की देर रात जुआ खेलने के दौरान पैसा छिनने का विरोध करने पर हथियार बंद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान दो लोगों को गोली लग गई। जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बिहिया पीएचसी से  सदर अस्पताल,आरा लाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राथमिक उपचार करने के बाद एक की हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। घायलों  में बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा अनुसूचित जाति टोला निवासी जट्टा राम का 25 वर्षीय पुत्र गणेश कुमार एवं टाउन थाना क्षेत्र के धरहरा अनुसूचित जाति टोला निवासी पवन कुमार का 16 वर्षीय पुत्र संजू कुमार शामिल है। इनमें जख्मी संजू कुमार को दाएं साइड सीना एवं गणेश कुमार को दाएं हाथ में केहुनी के पास गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही बिहिया थानाध्यक्ष सुमेश्वर दास पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं।

    घटनास्थल से खोखा भी मिला है। इधर, घायल गणेश कुमार ने बताया कि वह दस दिन पहले बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा अनुसूचित टोला निवासी अपने साढू के घर गया था और वहीं पर रहकर कबाड़ी चुनने का काम कर रहा था। सोमवार दीपावली की देर रात जब बिहिया पावर हाउस के समीप अपने छह अन्य साथियों के साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे, तभी छह-सात सात की संख्या में रहे बदमाश वहां आ धमके और उन लोगों का मुंह बांधकर कर उनका पैसा छीनने लिया।

    जब उन्हें लगा कि वे लोग सादे ड्रेस में पुलिस वाले नहीं बल्कि बदमाश हैं तो वे लोग हल्ला करने लगे। हल्ला का आवाज सुनकर के मोहल्ले के कई लोग वहां आ गए। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों से उक्त बदमाशों के बीच हाथापाई होने लगी। उसी दौरान उक्त बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जिसमें फायरिंग के दौरान दोनों को गोली लग गई और दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले बिहिया पीएचसी और फिर आरा सदर अस्पताल लाया गया।

    जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद संजू कुमार की हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। जबकि ,जख्मी गणेश कुमार का इलाज  सदर अस्पताल में चल रहा है। जख्मी गणेश कुमार ने उक्त छह-सात की संख्या में रहे बदमाशों पर पैसा छिनने विरोध करने पर फायरिंग करने और दोनों लोगों को गोली मारने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है।