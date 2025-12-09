जागरण संवाददाता, पटना। अश्लील गाना के साथ आपत्‍ति‍जनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में पटना पुलिस ने मगही सिंगर अनूप कुमार पांडेय के खिलाफ दीघा थाने में केस दर्ज किया है। कार्रवाई की जद में म्यूजिक बनाने और शूट करने वाले भी आए हैं। अनूप पांडेय को थाने पर लाया गया। भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराने की हिदायत दी। इसके बाद उससे बांड पेपर भी भरवाया। सार्वजन‍िक तौर पर मांगी माफी पुलिस की कार्रवाई के बाद सिंगर और उनके दो अन्य साथियों ने इंस्टाग्राम पेज पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। वे वीडियो में कहते दिखे कि भविष्य में वह इस तरह का न तो वीडियो बनायेंगे और न ही पेज पर अपलोड करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपील किया कि जो लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं, वह भी ना बनाएं। एसडीपीओ विधि-व्यवस्था-2 मो. मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि आठ दिसंबर को सूचना मिली कि एक मगही सिंगर अनूप पांडेय ने सोशल मीडिया पर बनाए गए अपने पेज पर अश्लील वीडियो के साथ अश्लील गाने को अपलोड किया है।

दीघा थाने में दर्ज किया गया मामला इसके बाद पुलिस ने अपने बयान पर दीघा थाने में इस मामले में मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की नजर इंटरनेट मीडिया पर है। जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। द