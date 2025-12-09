Language
    'अब न अभद्र गाने बनाएंगे और न सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे', पटना में एफआइआर होने के बाद सिंगर और म्‍यूजिशियन ने मांगी माफी

    By Ashish Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद, एक गायक और संगीतकार ने अभद्र गाने बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वे ...और पढ़ें

    सोशल मीडिया पर आपत्‍त‍िजनक गाने अपलोड करने पर हुई कार्रवाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। अश्लील गाना के साथ आपत्‍ति‍जनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में पटना पुलिस ने मगही सिंगर अनूप कुमार पांडेय के खिलाफ दीघा थाने में केस दर्ज किया है।

    कार्रवाई की जद में म्यूजिक बनाने और शूट करने वाले भी आए हैं। अनूप पांडेय को थाने पर लाया गया। भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराने की हिदायत दी। इसके बाद उससे बांड पेपर भी भरवाया। 

    सार्वजन‍िक तौर पर मांगी माफी

    पुलिस की कार्रवाई के बाद सिंगर और उनके दो अन्य साथियों ने इंस्टाग्राम पेज पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। वे वीडियो में कहते दिखे कि भविष्य में वह इस तरह का न तो वीडियो बनायेंगे और न ही पेज पर अपलोड करेंगे।

    अपील किया कि जो लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं, वह भी ना बनाएं। एसडीपीओ विधि-व्यवस्था-2 मो. मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि आठ दिसंबर को सूचना मिली कि एक मगही सिंगर अनूप पांडेय ने सोशल मीडिया पर बनाए गए अपने पेज पर अश्लील वीडियो के साथ अश्लील गाने को अपलोड किया है।

    दीघा थाने में दर्ज किया गया मामला 

    इसके बाद पुलिस ने अपने बयान पर दीघा थाने में इस मामले में मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की नजर इंटरनेट मीडिया पर है। जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। द

    रअसल उस सिंगर ने अपने अकाउंट से एक अश्लील गाने को पोस्ट कर दिया था। जो प्रसारित होने लगा। इसमें अश्लील कंटेंट भी शामिल हैं। पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।

    गौरतलब है कि हाल के दिनों में ऐसे मामलों में खूब इजाफा हुआ है। अश्‍लील के साथ जात‍िसूचक गाने बनाने की होड़ मच गई है। चुनाव के दौरान भी ऐसे गाने और वीड‍ियो चर्चा में आए थे। 