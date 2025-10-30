RJD प्रत्याशी रीतलाल की प्रधान शिक्षिका पत्नी पर FIR, सस्पेंशन की सिफारिश
दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रीतलाल राय की पत्नी रिंकू कुमारी, जो एक शिक्षिका हैं, पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। उन पर पति के लिए प्रचार करने का आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उनके निलंबन की सिफारिश की गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर विधानसभा क्षेत्र (Danapur Assembly Seat 2025) से राजद प्रत्याशी रीतलाल राय की पत्नी सह प्राथमिक विद्यालय कोथवां मुसहरी की प्रधान शिक्षिका रिंकू कुमारी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने खगौल थाना में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
आरोप है कि रिंकू कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें वे अपने पति राजद प्रत्याशी रीतलाल राय के पक्ष में प्रचार करती नजर आ रही थीं।
उक्त वीडियो फेसबुक व अन्य सोशल साइट्स पर साझा किया गया जो निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। हालांकि, बाद में इसे फेसबुक से हटा दिया गया, लेकिन इसके पूर्व अधिकारियों ने वीडियो व उसका स्क्रीन शाट पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया था।
मामले की जानकारी मिलते ही निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन को पत्र लिख रिंकू कुमारी को निलंबित करने की अनुशंसा की है।
अधिकारियों के अनुसार, सरकारी सेवक का किसी भी प्रत्याशी के प्रचार में शामिल होना आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है।
