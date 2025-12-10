फतुहा की फिनटेक सिटी से बदलेगी इलाके की तस्वीर, पटना DM ने कहा-युवाओं को मिलेगा रोजगार
जागरण संवाददाता, पटना। फतुहा में फिनटेक सिटी (FINTech City) का निर्माण राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। फतुहा अंचल स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) परियोजना से सटे भू-भाग में जैतिया मौजा में यह बन रहा है।
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बुधवार को यह कहा। उन्होंने फतुहा में फिनटेक सिटी के भूअर्जन एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता को अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि फिनटेक सिटी के बनने से यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां आएंगी एवं अपना कार्यालय स्थापित करेगी।
उद्योग का होगा विकास
इससे उद्योग का विकास होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग इत्यादि सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में वित्तीय सेवाओं, नवाचार आधारित उद्यमों, उन्नत तकनीक तथा निर्यात उन्मुख उद्योगों को एक ही परिसर में समावेशित कर एक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जायेगा। इससे राज्य में लॉजिस्टिक्स प्रक्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
क्या होती है फिनटेक सिटी
फिनटेक का मतलब फाइनांस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। इस तरह से फिनटेक सिटी फाइनांस और तकनीकी का मॉडर्न सेंटर होगा। यह एक ऐसा टाउनशिप होगा जहां बैंकिंग, निवेश, स्टार्टअप, एआई आदि एक जगह होगा।
गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर यहां फिनटेक सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 408.81 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
राज्य के उद्योग विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के अनुसार इससे वित्तीय सेवाओं, तकनीकी और स्टार्टअप क्षेत्र का विकास होगा। बड़े वित्तीय संस्थान आएंगे तो उच्च कौशल वाले रोजगार का सृजन होगा। युवाओं को आइटी, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में अवसर मिलेगा।
आधुनिक इस सिटी के निर्माण को राज्य के मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी मिल चुकी है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनांस टेक सिटी भारत की पहली फिनटेक सिटी है।
