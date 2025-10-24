घर बैठे ऐसे पता करें अपना मतदान केंद्र, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन कॉल से!
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान केंद्र ढूंढने में आसानी के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हेल्पलाइन सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता वेबसाइट या ऐप पर वोटर आईडी नंबर डालकर केंद्र का पता जान सकते हैं। जो ऑनलाइन सहज नहीं हैं, वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं या अंचल व प्रखंड कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। वोटर आईडी नंबर न होने पर मोबाइल नंबर सबमिट करके भी प्राप्त किया जा सकता है।
स्मार्ट फोन वाले अपने मतदान केंद्र का नाम व लोकेशन आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ तथा उनके वोटर हेल्पलाइन एप से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट व एप पर दिए गए लिंक में अपना वोटर आइडी कार्ड का नंबर सबमिट करने पर मतदान केंद्र का नाम व पता ज्ञात हो जाएगा।
आनलाइन में सहज नहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अंचल व प्रखंड कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को अपना वोटर आइडी नंबर ज्ञात नहीं है तो वह मोबाइल नंबर को लिंक में सबमिट कर वोटर आइडी नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
आयोग ने मतदाता के विवरण के आधार पर भी नाम खोजने की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। आयोग की वेबसाइट व एप पर विवरण वाले लिंक पर क्लिक करते ही नाम, जन्म तिथि, आयु, परिवार के सदस्य का नाम, जिला और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी मांगी जाएगी। इसे सबमिट करते ही मतदाता सूची में नाम, क्रम संख्या सहित विस्तृत जानकारी उलब्ध हो जाएगी।
