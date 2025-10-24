Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    घर बैठे ऐसे पता करें अपना मतदान केंद्र, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन कॉल से!

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:31 AM (IST)

    चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान केंद्र ढूंढने में आसानी के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हेल्पलाइन सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता वेबसाइट या ऐप पर वोटर आईडी नंबर डालकर केंद्र का पता जान सकते हैं। जो ऑनलाइन सहज नहीं हैं, वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं या अंचल व प्रखंड कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। वोटर आईडी नंबर न होने पर मोबाइल नंबर सबमिट करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार विधानसभा चुनाव

    जागरण संवाददाता, पटना। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र तक मतदाताओं की पहुंच सहज करने के लिए आनलाइन, आफलाइन व हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराई है। अपना मतदान केंद्र खोजना काफी सहज हो गया है।

    स्मार्ट फोन वाले अपने मतदान केंद्र का नाम व लोकेशन आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ तथा उनके वोटर हेल्पलाइन एप से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट व एप पर दिए गए लिंक में अपना वोटर आइडी कार्ड का नंबर सबमिट करने पर मतदान केंद्र का नाम व पता ज्ञात हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनलाइन में सहज नहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अंचल व प्रखंड कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को अपना वोटर आइडी नंबर ज्ञात नहीं है तो वह मोबाइल नंबर को लिंक में सबमिट कर वोटर आइडी नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

    आयोग ने मतदाता के विवरण के आधार पर भी नाम खोजने की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। आयोग की वेबसाइट व एप पर विवरण वाले लिंक पर क्लिक करते ही नाम, जन्म तिथि, आयु, परिवार के सदस्य का नाम, जिला और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी मांगी जाएगी। इसे सबमिट करते ही मतदाता सूची में नाम, क्रम संख्या सहित विस्तृत जानकारी उलब्ध हो जाएगी।