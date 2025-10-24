घर बैठे ऐसे पता करें अपना मतदान केंद्र, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन कॉल से!

जागरण संवाददाता, पटना। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र तक मतदाताओं की पहुंच सहज करने के लिए आनलाइन, आफलाइन व हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराई है। अपना मतदान केंद्र खोजना काफी सहज हो गया है। स्मार्ट फोन वाले अपने मतदान केंद्र का नाम व लोकेशन आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ तथा उनके वोटर हेल्पलाइन एप से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट व एप पर दिए गए लिंक में अपना वोटर आइडी कार्ड का नंबर सबमिट करने पर मतदान केंद्र का नाम व पता ज्ञात हो जाएगा।

आनलाइन में सहज नहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अंचल व प्रखंड कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को अपना वोटर आइडी नंबर ज्ञात नहीं है तो वह मोबाइल नंबर को लिंक में सबमिट कर वोटर आइडी नंबर प्राप्त कर सकते हैं।