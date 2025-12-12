वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अगर गलत E-Challan कटे तो अब घर बैठे करें ऑनलाइन शिकायत

राज्य ब्यूरो, पटना। अगर किसी वाहन चालक का गलत ई-चालान कट गया है तो उसे निरस्त करने या सुधार के लिए अब सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम से भी त्रुटिपूर्ण ई-चालान को निरस्त या संशोधन करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

परिवहन विभाग ने चालान सुधार की ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर) को निर्देश दिया है।

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि गलत ई-चालान के निरस्तीकरण या संशोधन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी शुरू की गई है। फिलहाल आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन सेवा शुरू होने से आम लोगों को परेशानी, समय की बर्बादी और कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गलत ई-चालान से संबंधित शिकायत (echallan.parivahan.gov.in) दर्ज कर सकेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन की तस्वीर और चालान की कॉपी सीधे पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी।

ऑनलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से करें निष्पादन:

परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए। वह चालान सुधार कर इसकी अनुशंसा राज्य परिवहन आयुक्त के पास भेजेंगे और संशोधन के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजेंगे।