Bihar Fire: पटना के स्कूल में लगी भीषण आग, ऊंची लपटें देख इलाके में मची अफरातफरी; मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

पटना, ऑनलाइन डेस्क: पटना के बैरिया स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक के परिसर में भीषण आग लग गई है। गुरुवार रात लगी इस भीषण आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

Patna | Massive fire breaks out in the premises of Delhi World Public School located in Bairiya; fire fighting operation underway pic.twitter.com/KyjLMqmfIW