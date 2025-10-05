दीपावली पर इस बार देशभर में खूब बरसेगा धन, 4000 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान
दुर्गा पूजा के बाद बिहार के बाजार दीपावली धनतेरस और छठ के लिए तैयार हैं। जीएसटी में बदलाव से व्यापारियों में उत्साह है और त्योहारों के दौरान 4000 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान है। ज्वेलरी ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में तेजी है। कपड़ा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के व्यापार की उम्मीद है जबकि सर्राफा बाजार में भी वृद्धि हुई है।
जागरण संवाददाता, पटना। दुर्गा पूजा के सफल समापन के बाद पटना समेत पूरे बिहार का बाजार अब दीपावली, धनतेरस और छठ जैसे बड़े पर्वों के स्वागत के लिए तैयार है।
बाजार में रौनक लौटने को तैयार है। जीएसटी के स्लैब में बदलाव होने से व्यापारियों के चेहरों पर भी चमक साफ नजर आ रही है।
त्योहारी सीजन में करीब 4000 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। धनतेरस को लेकर बाजारों में भारी हलचल देखी जा रही है।
ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, मोबाइल, ड्रायफ्रूट और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में बुकिंग और बिक्री जोरों पर है। बाजार विशेषज्ञ इसे शुभ संकेत मान रहे हैं।
खेतान मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बताया कि इस बार कपड़ा क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपये का व्यापार होने का अनुमान है।
वहीं, सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के बावजूद खरीदारी में इजाफा हुआ है। 450 से 650 करोड़ रुपये तक के कारोबार की संभावना जताई जा रही है।
ज्वेलरी में लाइट वेट डिजाइनों की मांग
पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के शशि कुमार ने बताया कि धनतेरस को लेकर ज्वेलरी बुकिंग और बिक्री में तेजी है।
वहीं, बोरिंग रोड स्थित सेविका ज्वेलर्स के मोहित खेमका एवं फ्रेजर रोड तनिष्क के प्रबंधक उमेश टेकरीवाल ने बताया कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑफर्स और बेहतर रिटर्न के चलते लाइट वेट ज्वेलरी की मांग में वृद्धि हुई है।
सोना एवं चांदी के दाम में वृद्धि को देखते हुए लाइट वेट वाले डिजाइनों की मांग बढ़ी है। कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपानी एवं कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू ने बताया कि दुर्गा पूजा में ही 1500 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था और दीपावली से छठ तक यह आंकड़ा 4000 करोड़ को पार कर सकता है।
रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर भी चमका
एसोचैम बिहार के अध्यक्ष विवेक साह ने बताया कि इस बार आटोमोबाइल और मोबाइल सेक्टर में भी रिकॉर्ड बिक्री के अनुमान है। इससे 400 से 500 करोड़ तक के व्यापार की उम्मीद है।
रियल एस्टेट सेक्टर में भी निवेशकों का रुझान बढ़ा है। पटना फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद ने बताया कि छठ पूजा को लेकर भी बाजार में तैयारी शुरू हो चुकी है और 150-200 करोड़ रुपये तक के कारोबार का अनुमान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।