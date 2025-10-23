बेऊर जेल से रंगदारी का 'खेल', अजय वर्मा के गुर्गों ने बैंक मैनेजर को धमकाया; स्कूल संचालक से मांगे 10 लाख 

जागरण संवाददाता, पटना। निजी बैंक अधिकारी और स्कूल संचालक को फोन कर धमकी देने और रंगदारी मांगने वाले दो अपराधियों को पुलिस में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने बेऊर जेल में बंद कुख्यात अजय वर्मा के इशारे पर यह काम किया था।

इनकी पहचान विक्की कुमार शेखर और छोटू कुमार उर्फ अभिषेक के रूप में हुई। दोनों को पुलिस ने डॉक्टर कॉलोनी से दबोचा है। दोनों रिश्ते में भाई हैं और पटना सिटी के रहने वाले हैं। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि मंगलवार को चित्रगुप्त नगर में एचडीएफसी बैंक के सहायक प्रबंधक को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जबकि पत्रकार नगर क्षेत्र के एक निजी स्कूल संचालक से दस लाख रुपये रंगदारी मांगी गई थी।

जांच में पता चला कि दोनों घटनाओ में एक ही गिरोह की संलिप्तता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज पांच घंटे में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। खाता होल्ड करने पर गम्भीर नतीजे भुगतने की दी थी धमकी एचडीएफसी बैंक अधिकारी को आरोपित विक्की कुमार ने एक अज्ञात नंबर से वॉट्सऐप कॉल कर धमकाया था। उसने कहा कि उसके बैंक खाते को होल्ड करने के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जांच में पता चला कि यह खाता साइबर फ्राड में उपयोग किया गया था। इसी कारण उस अकाउंट को होल्ड किया गया था।

धमकी भरा कॉल आने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। जांच में पता चला जिसके नाम पर सिम कार्ड है वह फरार है। उसकी पहचान शिवा के रूप में हुई है। उसी दिन पत्रकार नगर में एक निजी स्कूल संचालक को भी धमकी भरा कॉल आया था।

कॉल करने वाले ने दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नही देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। दोनों मामलों की जांच हुई तो एक ही गिरोह का कनेक्शन सामने आया। जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान कर पुलिस दोनों आरोपितों को दबोच ली।