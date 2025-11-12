एक्जिट पोल ने बढ़ाई धड़कनें; 14 को आएगा चुनाव परिणाम, 2020 के चुनाव में अधिकांश की हुई थी जमानत जब्त

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। मंगलवार को आए विभिन्न एजेंसियों के एक्जिट पोल के पूर्वानुमानों ने प्रत्याशियों के साथ उनके चुनावी प्रबंधकों तथा समर्थकों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। एक्जिट पोल के पूर्वानुमानों के साथ अब 24 घंटे बाद शुरू होने वाली मतगणना के कारण भी लोगों की धड़कने अचानक तेज हो गई है।

चाय-पान की दुकानों तथा चौपालों पर लोग कल के चुनाव परिणाम और एजेंसियों के पूर्वानुमानों पर चर्चा-बहस कर रहे हैं। बहस और चर्चाओं में कोई एक्जिट पोल के पूर्वानुमानों का गलत निकलने का दावा कर रहे हैं तो को इसे सटीक बता रहा है। इधर जिला के दोनों विधान सभा को लेकर भी कई एजेंसियों ने एक्जिट पोल का पूर्वानुमान जारी किया है। इन पूर्वानुमानों में अलग-अलग एजेंसियों ने अपना अलग-अलग अनुमान जारी किया है। पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता दानी प्रसाद कहते हैं सौ-पचास लोगों की राय से डेढ़ लाख मतदाताओं के मन की बात का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है। व्यक्ति जिसका समर्थक रहते हैं,वही बात बताते हैं। एक्जिट पोल के पूर्वानुमान में कई एजेंसियों ने जिला की दोनों सीटें एनडीए (जदयू) के पक्ष में कहा है, जबकि कुछ एजेंसी ने एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन के पक्ष में बताया है।

प्रत्याशियों और उनके चुनाव प्रबंधक भी एक-एक मतदान केंद्र का हिसाब-किताब जोड़कर जीत-हार का अनुमान लगाने में व्यस्त हैं। वोटों के इसी जोड़-घटाव के आधार पर शेखपुरा में दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी जदयू तथा राजद ने अपनी जीत का दावा किया है।उधर वोटों के गुना-भाग के आधार पर बरबीघा में जदयू और कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी जीत का दावा कर रहे हैं।