    Bihar Election: पहले चरण के लिए EVM-VVPAT का आवंटन, पटना सहित 18 जिलों में मशीनों का वितरण

    By Raman Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:14 PM (IST)

    पटना में, पहले चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का आवंटन किया गया। जिलाधिकारी की निगरानी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रैंडमाइजेशन हुआ। पहले चरण में पटना समेत 18 जिलों में आवंटन हुआ। दूसरे चरण के लिए रैंडमाइजेशन 13 अक्टूबर को होगा। आवंटित मशीनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है।

    पहले चरण वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का हुआ आवंटन। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण वाले 18 जिलों में मतदान के लिए ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का आवंटन शनिवार को कर दिया गया।

    चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत प्रथम रैंडमाइजेशन में चयनित ईवीएम एवं वीवीपैट की सूची प्रत्याशियों को भी दी जाएगी।

    इससे पहले जिलों में जिलाधिकारी की देखरेख में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का प्रथम रैंडमाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया।

    प्रथम रैंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस) पोर्टल के माध्यम से किया गया। पहले चरण में जिन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम का रैंडमाइजेशन (आवंटन) किया गया उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एवं नालंदा जिले सम्मिलित हैं।

    इसके अतिरिक्त, द्वितीय चरण के लिए शेष जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर की 122 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रैंडमाइजेशन का काम 13 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है।

    रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत प्रथमस्तरीय जांच में सही पाए गए ईवीएम एवं वीवीपैट को विधानसभावार आवंटित किया गया। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवंटित मशीनों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई।

    यह सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय कार्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। आवंटित ईवीएम एवं वीवीपैट को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची अधिकारियों को चुनाव में उपयोग के लिए सौंपा जाएगा। इसके उपरांत इन्हें मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाएगा।