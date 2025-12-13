राज्य ब्यूरो, पटना। Land Certificate: राज्य में जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने दस्तावेजों की भी ऑनलाइन कापी जल्द उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए इन दस्तावेजों को अलमारियों से निकालकर मोबाइल और कंप्यूटर पर उपलब्ध कराने की पहल जारी है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (Prohibition, Excise and Registration Deprtment) लगभग 5 करोड़ 59 लाख से ज्यादा दस्तावेजों को तेजी से ऑनलाइन अपलोड कर रहा है। इनमें पहले चरण के तहत 1990 से 1995 के बीच निबंधित हुए करीब 35 लाख 50 हजार दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का 39 फीसदी काम पूरा होने वाला है। शेष दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन प्रक्रियाधीन है।

इसके साथ-साथ दूसरे और अंतिम चरण के तहत 1908 से 1989 तक के पुराने दस्तावेजों के डिजिटइजेशन का कार्य जारी है। इनकी कुल संख्या लगभग पांच करोड़ 24 लाख है। इनमें से अब तक एक करोड़ 52 लाख दस्तावेज का पीडीएफ तैयार हो चुका है। इसके बाद इन्हें धीरे-धीरे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पुराने दस्तावेज 31 मार्च 2026 तक आनलाइन अपलोड कर दिए जाए।