नौबतपुर में बिजली चोरी के चार मामले पकड़े गए, विभाग ने ठोका 70 हजार का जुर्माना

संवाद सूत्र, नौबतपुर(पटना)। शहर के आरोपुर क्षेत्र में जैतीपुर विद्युत आपूर्ति प्रशाखा की टीम ने व्यापक छापेमारी की। कनीय विद्युत अभियंता रौशन कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में चार अलग-अलग उपभोक्ताओं द्वारा मीटर से पूर्व सर्विस वायर छीलकर अवैध रूप से बिजली उपयोग करने का मामला सामने आया है।

छापेमारी दल में कनीय सारणी पुरुष मुन्ना कुमार, मानव बल अमृत रंजन और अंजनी कुमार शामिल थे। टीम दोपहर के समय आरोपुर पहुंची और क्रमवार सभी संदिग्ध स्थलों की जांच की। जांच के दौरान चार उपभोक्ताओं द्वारा अवैध विद्युत संयोजन स्थापित कर बिजली चोरी करने की पुष्टि हुई।

कंपनी को 10,778 रुपये का नुकसान सबसे पहले टीम ने सबुलन खातून के परिसर में अवैध कनेक्शन पकड़ा, जहां उपभोक्ता संख्या 2162016160 पर 0.474 केवी का अवैध भार मिला। इस कृत्य से कंपनी को 10,778 रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद सूर्य देव तिवारी के घर छापेमारी में 0.686 केवी का बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया, जिससे 9,186 रुपये की क्षति हुई।

कंपनी को 40,453 रुपये की भारी राजस्व क्षति सबसे बड़ा मामला सहाबुद्दीन के घर में मिला, जहां 1.158 केवी का संयोजित अवैध भार पाया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मीटर से पहले वायर काटकर बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जिससे कंपनी को 40,453 रुपये की भारी राजस्व क्षति हुई।

9,575 रुपये का नुकसान दर्ज वहीं सखरी खातून के घर में मीटर को ही विद्युत परिपथ से हटाकर बिजली चोरी की जा रही थी। यहां 0.256 केवी का अवैध भार पाया गया और 9,575 रुपये का नुकसान दर्ज किया गया।