Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीत का स्वाद: RJD ने दिए 100 टन, BJP ने 500 किलो लड्डू के ऑर्डर, फूलों की बहार

    By Piyush SharmaEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:23 PM (IST)

    चुनाव में जीत की उम्मीद से, आरजेडी और बीजेपी जश्न की तैयारी में जुटी हैं। आरजेडी ने 100 टन लड्डू का ऑर्डर दिया है, जबकि बीजेपी ने 500 किलो लड्डू मंगवाए हैं। दोनों पार्टियां कार्यालयों को फूलों से सजाएंगी ताकि जीत का जश्न धूमधाम से मनाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीयूष शर्मा, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का शुक्रवार को एलान होगा। सुबह आठ बजे से सभी स्ट्रॉन्ग रूम में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिनभर का सियासी माहौल इसी पर टिका रहेगा, लेकिन नतीजे आने से पहले ही पटना का रंग पूरी तरह चुनावी हो चुका है। शहर में हर तरफ जश्न की तैयारी नजर आ रही है। फूल मंडियों से लेकर मिठाई की दुकानों तक रौनक बढ़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी संभावित जीत का जश्न मनाने की तैयारी में जुटी हैं। पटना के फूल मंडी में सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से गुलाब, गेंदा और ट्यूलिप जैसे फूलों की बड़ी खेप मंगाई गई है। अलग-अलग पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक सैकड़ों की संख्या में फूलों के बुके और सजावट का ऑर्डर दे रहे हैं।

    फूल दुकानदार करण कुमार ने बताया की अब तक 500 से अधिक बुके का ऑर्डर बुक हो चुका है। दुकानदारों ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि जैसे ही नतीजे घोषित हों, जीत की खुशियां फूलों से सजाई जा सकें। मंडी में हर चेहरा उम्मीदों और उत्साह से भरा हुआ है।

    मिठाई की दुकानों पर रौनक

    मिठाई की दुकानों पर भी कुछ ऐसा ही नजारा है। सुबह से ही कार्यकर्ता और पार्टी प्रतिनिधि ऑर्डर बुक कराने पहुंच रहे हैं। पटना की प्रमुख मिठाई दुकानों में लगातार लड्डू बनाए जा रहे हैं। मिठाई दुकानदार अरुण कुमार ने बताया कि राजद की ओर से अब तक करीब 100 टन लड्डू का ऑर्डर मिला है, जबकि भाजपा की तरफ से लगभग 500 किलो लड्डू का ऑर्डर बुक हुआ है।

    कांग्रेस और जदयू के कार्यकर्ता भी अपने-अपने कार्यालयों और घरों के लिए मिठाइयां तैयार करवा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता अंकित कुमार गौतम ने बताया कि नतीजे आने से पहले ही तैयारी पूरी कर ली गई है, ताकि जैसे ही जीत तय हो, तुरंत जश्न शुरू किया जा सके। शहर की मिठाई की दुकानों में सुबह से देर रात तक लड्डू तलने और पैकिंग का काम जारी है।

    मिठाई दुकानदार ललन कुमार जायसवाल का कहना है कि इस बार का जोश हर बार से अलग है। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया जब रिजल्ट से पहले ही पूरा शहर जश्न के मूड में हो गया हो।

    पार्टी कार्यालयों में जीत की तैयारी

    पटना के सभी पार्टी कार्यालयों और नेताओं के आवासों पर जीत की तैयारियां अपने चरम पर हैं। भाजपा कार्यालय में सुबह से कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, वहीं अन्य दलों के समर्थक भी ढोल-नगाड़े और पटाखों की व्यवस्था में लगे हैं। कई जगहों पर बैंड पार्टी और लाइट की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। शहर के कई इलाकों में मंच और पंडाल लगाए जा रहे हैं, ताकि शाम तक संभावित जीत का जश्न धूमधाम से मनाया जा सके।

    रसोई से उठती मिठाई की खुशबू और बाजारों में बढ़ती रौनक ने माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया है। हर पार्टी के दफ्तर में उम्मीदों का उत्साह नजर आ रहा है। पूरे पटना में इस वक्त इंतजार और उत्सुकता का माहौल है, जहां हर समर्थक अपनी पार्टी की जीत का सपना लेकर तैयार खड़ा है।