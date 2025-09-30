Language
    Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर रिव्यू करेगा आयोग, VC से जुड़ेंगे CEC ज्ञानेश कुमार

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। आयोग राजनीतिक दलों जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठकें करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल भी चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आयोग प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से चुनावी समीक्षा की जानकारी देगा।

    विधानसभा चुनाव तैयारियों की आयोग करेगा समीक्षा। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंगलवार को मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग) के माध्यम से मंगलवार को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे।

    इसके उपरांत बिहार के सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के साथ भी आयोग की वीसी प्रस्तावित है। इसके उपरांत पहली अक्टूबर को बिहार में तैनात सीपीएफ (सेंट्रल पुलिस फोर्स) एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियाें के अधिकारियों के साथ आयोग की वीसी निर्धारित है।

    निर्वाचन आयोग की पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ

    चार अक्टूबर को आयोग अपनी पूरी टीम के साथ पटना पहुंच रही है। सीईसी पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ करेंगे। अपने दो दिवसीय दौरे के लिए वह एक दिन पहले तीन अक्टूबर को देर रात पटना पहुंच जाएंगे।

    पहले दिन वह पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे।

    दूसरे दिन सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के हेड के अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर चुनावी समीक्षा की स्थिति की जानकारी पत्रकारों को दी जाएगी।

    भारत निर्वाचन आयोग की टीम के बिहार दौरे के पहले ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल मंगलवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा करेंगे।

    अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलाधिकारियों से आरक्षी अधीक्षकों के साथ जिले के प्लान और किसी तरह की परेशानियों को लेकर बात की जाएगी। साथ ही किसी प्रकार के समन्वय की आवश्यकता है तो उसको लेकर सीईओ द्वारा निर्देश दिया जाएगा।