    Election 2025 Voting Photo: सुबह-सुबह मतदाताओं की भीड़, पहले फेज में दिखा उत्साह

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:49 AM (IST)

    voting time in bihar :आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। बिहार के कई जिलों में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मढ़ौरा में बिजली की समस्या को तुरंत ठीक किया गया। मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

    Hero Image

    शाहपुर वार्ड संख्या 6 में अपनी बारी का इंतजार करते वोटर

    डिजिटल डेस्क, पटना। voter card बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। मतदान केंद्र खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फोटो में दिख रहा है कि कैसे मतदाता लंबी कतारों में खड़े होकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले रहे हैं।

    voting 1

    वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के खुदगाश गांव मतदान केंद्र संख्या 329 एवं 330 पर मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता।

    voting 2

    बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 100 मध्य विद्यालय सुरो में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता

    सारण, सीवान, बेगूसराय, पटना, और गोपालगंज समेत बिहार के कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाएं बच्चों को गोद में लिए मतदान के लिए पहुंचीं, वहीं युवाओं ने पहली बार वोट डालने का जोश खुले चेहरे से दिखाया। कई जगह बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए।

    voting 3

    पहले मतदान तब स्व चाची का श्राद्ध कर्म की पूजा के लिए मतदान करने के बाद द्वारिका पांडेय, नागेन्द्र पांडेय तथा हरेंद्र पांडेय तीनों भाई दिखाते स्याही एवं परिचय पत्र बूथ संख्या 364 पंचायत भवन सारीपट्टी के बाहर

    फोटो में मतदाताओं की विविध झलकियां साफ झलकती हैं, कोई बूथ के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोकतंत्र का जश्न मना रहा है। प्रशासन ने हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। नियंत्रण कक्ष से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

    voting 4

    पालीगंज विधान सभा के बूथ न 144 और 148 पर मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाता।

    मढ़ौरा के दो मतदान केंद्रों पर बिजली बाधित रही थी, जिसे तकनीकी टीम ने तुरंत बहाल कर दिया। अब तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।

    voting 5

    बिक्रम विधान सभा के बूथ न 151 पर वोट देने व्हील चेयर से जाती वृद्ध महिला

    इन तस्वीरों में मतदाताओं का उत्साह और देशभक्ति साफ झलकती है। यह नज़ारा बताता है कि जनता लोकतंत्र की असली ताकत है — और हर वोट भविष्य की दिशा तय करता है।