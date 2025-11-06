Election 2025 Voting Photo: सुबह-सुबह मतदाताओं की भीड़, पहले फेज में दिखा उत्साह

डिजिटल डेस्क, पटना। voter card बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। मतदान केंद्र खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फोटो में दिख रहा है कि कैसे मतदाता लंबी कतारों में खड़े होकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले रहे हैं।

वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के खुदगाश गांव मतदान केंद्र संख्या 329 एवं 330 पर मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 100 मध्य विद्यालय सुरो में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता सारण, सीवान, बेगूसराय, पटना, और गोपालगंज समेत बिहार के कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाएं बच्चों को गोद में लिए मतदान के लिए पहुंचीं, वहीं युवाओं ने पहली बार वोट डालने का जोश खुले चेहरे से दिखाया। कई जगह बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए।

पहले मतदान तब स्व चाची का श्राद्ध कर्म की पूजा के लिए मतदान करने के बाद द्वारिका पांडेय, नागेन्द्र पांडेय तथा हरेंद्र पांडेय तीनों भाई दिखाते स्याही एवं परिचय पत्र बूथ संख्या 364 पंचायत भवन सारीपट्टी के बाहर फोटो में मतदाताओं की विविध झलकियां साफ झलकती हैं, कोई बूथ के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोकतंत्र का जश्न मना रहा है। प्रशासन ने हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। नियंत्रण कक्ष से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।