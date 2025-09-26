Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेम-प्रसंग को लेकर हुई थी बच्चों की लड़ाई, बदमाशों ने बुजुर्ग को पीट-पीटकर मारा

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:18 AM (IST)

    मोकामा के मेकरा गांव में विद्यालय के बच्चों के बीच मारपीट के विरोध में बदमाशों ने अधेड़ उमेश राय की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना-मोकामा एनएच 31 को शव रखकर जाम कर दिया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मुख्य आरोपित संजय राय को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बदमाशों ने बुजुर्ग को पीट पीटकर मारा

    संवाद सूत्र, मोकामा। थाना क्षेत्र के मेकरा गांव में एक विद्यालय के बच्चों के बीच हुई मारपीट की घटना के विरोध में बदमाशों ने बुधवार की शाम घर के समीप खेत में काम कर रहे अधेड़ की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी। अधेड़ की पहचान मेकरा गांव निवासी मटुकी राय के पुत्र उमेश राय (65 वर्ष ) के रूप में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने पटना-मोकामा एनएच 31 को शव रखकर जामकर दिया। हंगामा कर रहे लोग घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

    सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपित संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में भारी तनाव कायम हो गया है।

    11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

    थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि उमेश राय की हत्या में 11 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार, प्रेम-प्रसंग के मामले को लेकर गांव के हाई स्कूल में किशोरों के दो समूहों में मंगलवार को हिंसक झड़प हुई थी।

    मामला मोकामा थाने तक पहुंचा और दोनों पक्षों के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई। प्रखंड के मेकरा गांव में किसान उमेश राय की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ बाढ़-मोकामा एनएच 31 सड़क जाम कर दिया।

    स्वजनों ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने परिवार के सभी पुरुष सदस्यों की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस जांच में जुटी है।