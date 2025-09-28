Language
    Puja Special Trains: दीपावली-छठ पूजा पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, चलेगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

    By vidya sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    रेलवे ने दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आठ जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। गया और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए ट्रेनों की अवधि भी बढ़ाई गई है। ये ट्रेनें पटना हाजीपुर बरौनी जैसे शहरों से गुजरेंगी जिससे बिहार के यात्रियों को दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए सीधी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को त्योहार में सीट मिलने में आसानी होगी।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है।

    त्योहारों के मौके पर आठ जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। वहीं, गया और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चल रही दो जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और नागपुर तक की यात्रा आसान हो जाएगी।

    पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चन्द्र ने बताया कि राजगीर-आनंद विहार, गया-दिल्ली, धनबाद-दिल्ली, लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर, सीएसएमटी-आसनसोल, राजकोट-बरौनी, साबरमती–पटना और इतवारी-जयनगर के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।

    इन ट्रेनों का संचालन अक्टूबर और नवंबर के बीच सप्ताह के अलग-अलग दिनों में होगा। अधिकतर ट्रेनें पटना, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, बरौनी, गया, धनबाद और समस्तीपुर होकर गुजरेंगी, जिससे बिहार के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी।

    इसके अलावा गया-आनंद विहार और मुजफ्फरपुर-आनंद विहार के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी एक माह तक बढ़ा दिया गया है।

    गया से अब 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को ट्रेन चलेगी, जबकि मुजफ्फरपुर से 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और बुधवार को ट्रेन की सेवा मिलेगी।

    इन ट्रेनों में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि त्योहारों में यात्रियों को सीट आसानी से मिल सके और यात्रा सुगम हो।