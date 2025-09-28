Puja Special Trains: दीपावली-छठ पूजा पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, चलेगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के मौके पर आठ जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। वहीं, गया और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चल रही दो जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और नागपुर तक की यात्रा आसान हो जाएगी।

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है।

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चन्द्र ने बताया कि राजगीर-आनंद विहार, गया-दिल्ली, धनबाद-दिल्ली, लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर, सीएसएमटी-आसनसोल, राजकोट-बरौनी, साबरमती–पटना और इतवारी-जयनगर के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।

इन ट्रेनों का संचालन अक्टूबर और नवंबर के बीच सप्ताह के अलग-अलग दिनों में होगा। अधिकतर ट्रेनें पटना, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, बरौनी, गया, धनबाद और समस्तीपुर होकर गुजरेंगी, जिससे बिहार के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा गया-आनंद विहार और मुजफ्फरपुर-आनंद विहार के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी एक माह तक बढ़ा दिया गया है।

गया से अब 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को ट्रेन चलेगी, जबकि मुजफ्फरपुर से 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और बुधवार को ट्रेन की सेवा मिलेगी।