Puja Special Trains: दीपावली-छठ पूजा पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, चलेगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
रेलवे ने दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आठ जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। गया और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए ट्रेनों की अवधि भी बढ़ाई गई है। ये ट्रेनें पटना हाजीपुर बरौनी जैसे शहरों से गुजरेंगी जिससे बिहार के यात्रियों को दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए सीधी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को त्योहार में सीट मिलने में आसानी होगी।
जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है।
त्योहारों के मौके पर आठ जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। वहीं, गया और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चल रही दो जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और नागपुर तक की यात्रा आसान हो जाएगी।
