Bihar Election: ECINet एप से वोटर्स को मिलेगी मदद, बिहार में आज हुआ ट्रायल

जागरण संवाददाता, पटना। मतदान के दिन बूथ पर कोई तकनीकी खामी बाधक नहीं बने, इसलिए बुधवार को जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों में ईसीआइनेट एप (इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया नेटवर्क एप) और पीआरओ (प्रिसाइडिंग यानी पीठासीन अधिकारी) एप की फील्ड टेस्टिंग का ट्रायल रन यानी परीक्षण किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह आठ बजे एक साथ सभी मतदान केंद्रों पर इसे किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सजाना है। इसके बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) समय पर मतदान केंद्र पर उपस्थित रहें।

सभी निर्वाची पदाधिकारियों को इसे सुनिश्चित कराने को कहा गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफार्म को संक्षेप में ईसीआइनेट एप कहा जाता है। इसका उपयोग बीएलओ करते हैं। इससे चुनाव से पहले व उसके दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी, रिपोर्टिंग व डेटा प्रबंधन को आसान, पारदर्शी एवं त्वरित बनाना है।

इसकी मदद से बीएलओ अपने बूथ की वास्तविक समय में सुविधा, तैयारियों, नेटवर्क आदि की जानकारी भेज सकते हैं। मतदाता सूची में सुधार, नए मतदाता जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया ट्रैक कर सकते हैं। मतदाता जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट भेज सकते हैं।

बूथ पर आवश्यक सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, रैंप, बिजली आदि की उपलब्धता की जानकारी दे सकते हैं। बुधवार को फील्ड में इसकी कार्यक्षमता परखने के साथ बीएलओ को इनके इस्तेमाल का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना भी है ताकि मतदान के दिन रिपोर्टिंग में कोई देरी या भ्रम न हो। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति भी पता चल जाएगी।

दुर्गम व संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची सात दिन में सौंपें डीएम सभी 21 कोषांगों के नोडल पदाधिकारी नोडल पदाधिकारियों व 14 निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी व सहभागिता पूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने लिए सभी पूर्ण सजगता-तत्परता से कार्य करें। दुर्गम व संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची सात दिन में सौंपी जाए। एरिया डामिनेशन व रूट मार्च की योजनाएं बनें।