पटना में राज्यपाल तीन दिनी दुर्गा स्वरोत्सव का करेंगे उद्घाटन, ये नामी कलाकार देंगे प्रस्तुति

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने व आमजन को उत्कृष्ट कला एवं संगीत का आनंद देने के लिए गुरुवार को चार दिवसीय दशहरा महोत्सव श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में शुरू हुआ। पहले दिन प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

शुक्रवार से तीन दिन तक इसके तहत दुर्गा स्वरोत्सव का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन शुक्रवार शाम छह बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे।

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, श्रीकृष्ण स्मारक विकास समिति, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग व स्पिक मैके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध कलाकार शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक प्रस्तुति देंगे।

प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पहले दिन के कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए कहा कि दशहरा महोत्सव ना सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि सामुदायिक सहभागिता व सांस्कृतिक जागरूकता का भी सशक्त माध्यम है।

हर दिन राष्ट्रीयस्तर के कलाकार नृत्य, संगीत व अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। दशहरा महोत्सव ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव-उत्साह व सांस्कृतिक जुड़ाव का केंद्र बनेगा।