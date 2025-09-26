पटना में राज्यपाल तीन दिनी दुर्गा स्वरोत्सव का करेंगे उद्घाटन, ये नामी कलाकार देंगे प्रस्तुति
पटना में दशहरा महोत्सव का शुभारंभ हुआ जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना है। प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान दुर्गा स्वरोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। पहले दिन कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया जिसमें स्कूली बच्चों की प्रस्तुति भी शामिल थी। पद्मश्री पंडित उल्हास कशहल्कर और पंडित विश्वमोहन भट्ट जैसे कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे।
आज शास्त्रीय गायन व वीणा वादन
-
पद्मश्री अलंकृत पंडित उल्हास कशहल्कर द्वारा शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति।
-
पद्मभूषण व ग्रेमी अवॉर्ड से सम्मानित पंडित विश्वमोहन भट्ट द्वारा वीणा संगीत।
कल शास्त्रीय संगीत, बांसुरी-वायलिन जुगलबंदी
-
पंडित रितेश व पंडित रजनीश मिश्रा का शास्त्रीय संगीत
-
पद्मश्री अलंकृत पंडित रोनू मजुमदार व डॉ. मैसूर मंजूनाथ की बांसुरी-वायलिन जुगलबंदी
28 सितंबर को भजन व नृत्य प्रस्तुति
-
विदुषी सूर्या गायत्री भजन गायन -विदुषी तनुश्री शंकर की नृत्य प्रस्तुति।
