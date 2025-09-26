Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में राज्यपाल तीन दिनी दुर्गा स्वरोत्सव का करेंगे उद्घाटन, ये नामी कलाकार देंगे प्रस्तुति

    By Pawan Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:32 AM (IST)

    पटना में दशहरा महोत्सव का शुभारंभ हुआ जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना है। प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान दुर्गा स्वरोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। पहले दिन कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया जिसमें स्कूली बच्चों की प्रस्तुति भी शामिल थी। पद्मश्री पंडित उल्हास कशहल्कर और पंडित विश्वमोहन भट्ट जैसे कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    आज राज्यपाल करेंगे तीन दिनी दुर्गा स्वरोत्सव का उद्घाटन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने व आमजन को उत्कृष्ट कला एवं संगीत का आनंद देने के लिए गुरुवार को चार दिवसीय दशहरा महोत्सव श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में शुरू हुआ। पहले दिन प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार से तीन दिन तक इसके तहत दुर्गा स्वरोत्सव का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन शुक्रवार शाम छह बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे।

    प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, श्रीकृष्ण स्मारक विकास समिति, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग व स्पिक मैके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध कलाकार शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक प्रस्तुति देंगे।

    प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पहले दिन के कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए कहा कि दशहरा महोत्सव ना सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि सामुदायिक सहभागिता व सांस्कृतिक जागरूकता का भी सशक्त माध्यम है।

    हर दिन राष्ट्रीयस्तर के कलाकार नृत्य, संगीत व अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। दशहरा महोत्सव ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव-उत्साह व सांस्कृतिक जुड़ाव का केंद्र बनेगा।

    उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इसका आनंद लेने की अपील की है। पहले दिन लोकगायिका नीतू कुमारी नवगीत व आलोक राज के गायन के अलावा नालंदा संगीत कला विकास संस्थान, सबेरा कला केंद्र, श्री रामकला वाटिका व अंकिता पल्लव एंड ग्रुप के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पहली बार इसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने अपने नृत्य-गायन कौशल से सबका मन मोहा।

    आज शास्त्रीय गायन व वीणा वादन

    •  पद्मश्री अलंकृत पंडित उल्हास कशहल्कर द्वारा शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति।
    •  पद्मभूषण व ग्रेमी अवॉर्ड से सम्मानित पंडित विश्वमोहन भट्ट द्वारा वीणा संगीत।

    कल शास्त्रीय संगीत, बांसुरी-वायलिन जुगलबंदी

    •  पंडित रितेश व पंडित रजनीश मिश्रा का शास्त्रीय संगीत
    • पद्मश्री अलंकृत पंडित रोनू मजुमदार व डॉ. मैसूर मंजूनाथ की बांसुरी-वायलिन जुगलबंदी

    28 सितंबर को भजन व नृत्य प्रस्तुति

    • विदुषी सूर्या गायत्री भजन गायन -विदुषी तनुश्री शंकर की नृत्य प्रस्तुति।