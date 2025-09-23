Patna News: दुर्गा पंडालों में इन मानकों का रखना होगा ख्याल, वरना हो जाएगी कार्रवाई; जारी हुए नंबर

जागरण संवाददाता, पटना। दुर्गा पूजा पंडालों को आग से सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। सभी पूजा पंडालों में अग्निशमन के पर्याप्त उपायों का होना अनिवार्य है।

पंडाल के चारों ओर कम से कम पांच वर्ग मीटर खुला स्थान रखना होगा ताकि आपातस्थिति में फायर ब्रिगेड या पुलिस वाहन आसानी से पहुंच सकें।

पंडालों का निर्माण फायर रिटारडेंट घोल में उपचारित सूती कपड़े से करने के साथ साथ मौके पर तुरंत आग बुझाने वाले उपकरण, रेत, पानी आदि की व्यवस्था जरूरी होगी।

बड़े पंडालों में प्रति 100 वर्ग मीटर पर 9 लीटर का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। रेलवे लाइन, विद्युत सब स्टेशन, चिमनी-भट्ठे, ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के जाल से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर पंडाल बनाया जाए। आतिशबाजी के दौरान खास सावधानी बरती जाए।