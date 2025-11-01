Language
    दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भदौर-घोसवरी थानाध्यक्ष निलंबित, 21 गिरफ्तार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भदौर और घोसवरी के थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छाती पर भारी दबाव से मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वीणा देवी, अनंत सिंह और प्रियदर्शी पियूष को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है।

    दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड स्थित भदौर में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पुलिस विभाग में कार्रवाई तेज हो गई है। 

    प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने भदौर थानाध्यक्ष रवि रंजन चौहान और घोसवरी थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र में सतर्कता नहीं बरतने और अन्य गंभीर त्रुटियां मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। मामले से जुड़े अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है। 

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा

    इधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के क्रम को लेकर नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद की मौत सीने पर किसी भारी वस्तु से दबाव पड़ने से हुई। इससे हृदय और फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और उनकी सांसें रुक गईं। 

    रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि उनकी एड़ी में गोली लगी थी, जो आर-पार हो गई थी, साथ ही कई पसलियां टूटी मिलीं। इससे संभावना जताई जा रही है कि पहले उन्हें पीटा गया और बाद में वाहन से कुचला गया। पुलिस को मेडिकल टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

    21 लोगों की गिरफ्तारी

    हत्या मामले में अब तक चार प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। शुक्रवार देर रात राजद प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थक ने तीन नामजद व पांच अज्ञात के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज कराई। 

    मोकामा, हथिदह, पंडारक और बाढ़ थाना क्षेत्रों में देर रात बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई, जिसमें दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अनंत सिंह समर्थक नौ और प्रियदर्शी पियूष खेमे के 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 

    क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं, वीणा देवी, अनंत सिंह और प्रियदर्शी पियूष को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है।