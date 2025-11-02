Language
    'जब तक फांसी नहीं, तब तक ब्रह्मभोज नहीं', दुलारचंद यादव के पोते का अनंत 'प्रण'

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:46 PM (IST)

    दुलारचंद यादव के पोते ने एक अनोखा प्रण लिया है कि जब तक दोषी को फांसी नहीं दी जाती, तब तक वे ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। यह प्रण उनके परिवार के न्याय के प्रति अटूट संकल्प को दर्शाता है और पीड़ित परिवार की पीड़ा को उजागर करता है। यह घटना दुलारचंद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रतीक है।

    दुलारचंद यादव के पोते का अनंत प्रण

    डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद, मृतक के पोते ने रविवार को कहा कि जब तक "सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाती, तब तक 'ब्रह्मभोज' अनुष्ठान नहीं किया जाएगा।" 

    मोकामा से जदयू उम्मीदवार और स्थानीय बाहुबली सिंह को चार अन्य लोगों के साथ एक एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर गैंगस्टर से नेता बने यादव के पोते की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है, जिनका नाम कई आपराधिक मामलों में दर्ज है। 

    'ब्रह्मभोज' नहीं करेंगे

    यादव के पोते ने पीटीआई से बात करते हुए आरोप लगाया कि, "हम मांग कर रहे हैं कि मेरे दादा की हत्या में शामिल सभी पांच लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मेरे दादा को उनके विरोधियों ने प्रशासन की मदद से मार डाला..."। उन्होंने यह भी कहा, "जब तक सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाती, हम 'ब्रह्मभोज' नहीं करेंगे, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाने वाला अनुष्ठान है।" 

    मृतक के पोते की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी में स्थानीय बाहुबली अनंत सिंह को चार अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के टिकट पर मोकामा सीट पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे सिंह को रविवार तड़के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 

    रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश

    पुलिस ने यादव की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में दो अन्य लोगों - मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम - को भी गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीनों को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 

    दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा, "अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाकी चार आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अनंत सिंह सरदार हैं, उनके चार चेले खुलेआम घूम रहे हैं। इनसे मेरी जान को खतरा है... इसके पीछे एक साजिश है और इस मामले में कई लोग शामिल हैं। मेरी मांग है कि बाकी चारों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 


    उन्होंने आगे कहा मैं चाहता हूं कि अनंत सिंह को सजा-ए-मौत मिले... मुझे लगता है कि सरकार भी इसमें शामिल है। अभी सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और बाकी चार को 6 नवंबर के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा... मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे और मेरे परिवार को न्याय दें। अभी मेरी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, मुझे बस न्याय चाहिए...।"

