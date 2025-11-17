ऑटो के लिए 2 लाख नहीं दिए तो विवाहिता को जहर देकर मार डाला, पति समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी
मसौढ़ी के पकड़ी गांव में विवाहिता रिंकू कुमारी को दहेज के लिए जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। पिता लाला प्रसाद ने पति, ससुर, सास और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि रिंकू पर ऑटो खरीदने के लिए दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाया जा रहा था और पैसे न मिलने पर उसे जहर देकर मार डाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मसौढ़ी(पटना)। थाना के पकड़ी गांव में दो लाख रुपये के लिए एक विवाहिता को जहर दे मार देने का एक मामला प्रकाश में आया है।इस संबंध में विवाहिता रिंकू कुमारी के पिता सह धनरूआ थाना के सिराधी ग्रामवासी लाला प्रसाद ने उसके पति सह थाना के पकङी ग्रामवासी रंजीत कुमार, ससुर अखिलेश प्रसाद, सास शांति देवी और देवर अरूण प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
2021 में हुई थी शादी
इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी।प्राथमिकी के मुताबिक लाला प्रसाद ने अपनी पुत्री रिंकू कुमारी की शादी वर्ष 2021 में रंजीत कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे उपहार भी दिया था।
आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद आरोपित ऑटो खरीदने के लिए अपने मायके से दो लाख रुपए दिलवाने के लिए रिंकू कुमारी पर दबाव डालने लगें।इसकी जानकारी मिलने पर लाला प्रसाद रिंकू के ससुराल जाकर आरोपितों को समझाया बुझाया।लेकिन रकम नहीं मिलने के कारण आरोपित रिंकू कुमारी को प्रताड़ित कर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए व उसे जहर देकर मार डालने की धमकी देने लगें।
रिंकू कुमारी को जहर खिला मार दिया
आरोप है कि बीते एक नवंबर को उसे रिंकू के ससुराल के पड़ोसियों से सूचना मिली कि आरोपितों ने रिंकू कुमारी को जहर खिला मार दिया है और दिखावे के लिए उसे अस्पताल ले गए हैं। बाद में जब वे पीएमसीएच पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी पुत्री को अकेली मृत पाया।
पूछने पर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि कीटनाशक दवा खाने के कारण रिंकू कुमारी की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दो लाख रूपए नहीं देने के कारण आरोपितों ने उनकी पुत्री को जहर पीला मार डाला है।फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही थी।
