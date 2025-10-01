Language
    गयाजी में सुरक्षा को लेकर डीएम शशांक शुभंकर ने दिए सख्त निर्देश, चारदीवारी ऊंची करने और कंटीला तार लगाने को कहा

    By kamal nayan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    गया के गुरारु सर्वोदय विद्या मंदिर में बन रहे गुरुआ विधानसभा के कमिशनिंग एंड डिस्पैच सेंटर का डीएम शशांक शुभंकर व एसएसपी आनंद कुमार ने निरीक्षण किया। डीएम ने सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय की चारदीवारी ऊंची करने और कंटीला तार लगाने का निर्देश दिया। यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट का आवंटन होगा।

    डीएम शशांक शुभंकर व एसएसपी आनंद ने निरीक्षण किया

    संवाद सूत्र, गुरारु (गया)। गया जिले के गुरारु सर्वोदय विद्या मंदिर प्लस टू विद्यालय में बनाए जा रहे गुरुआ विधानसभा के कमिशनिंग एंड डिस्पैच सेंटर का बुधवार को गया के डीएम शशांक शुभंकर व एसएसपी आनंद कुमार ने निरीक्षण किया।

    अवलोकन के दौरान डीएम ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय के पश्चिम तरफ सार्वजनिक रास्ता से सटे विद्यालय की चारदिवारी को ऊंचा कराने व चारदिवारी पर कंटीला तार लगाने का निर्देश दिया । विद्यालय परिसर में प्रवेश के लिए पूरब तरफ बने मंच से सटे रास्ते व उत्तर- पूर्व कोण पर बने रास्ते पर लोहे का गेट लगाने को कहा।

    डीएम ने विद्यालय में पुस्तकालय के पास बन रहे निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूर्ण करने, परिसर में अस्थाई रुप से अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण व रैंप का निर्माण कराने का भी निर्देश दिया । बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रयोग के लिए इवीएम व वीवीपैट सहित सभी मतदान समाग्री का आवंटन व पोलिंग पार्टी को बुथों पर भेजने का कार्य यहीं से होगा।

    इसके अलावा इवीएम के बैलेट यूनिट में मतपत्रों को लगाने, इवीएम वीवीपैट की जांच जिसे आयोग की भाषा में इवीएम कमिशनिंग कहा जाता है। यहीं पर किया जाना है। डीएम के अवलोकन के दौरान टिकारी  एसडीएम प्रवीण कुंदन, एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल, गुरारु के बीडीओ संभव कुमार सिंह, सीओ नुपुर, थानाध्यक्ष अखलेश कुमार मौजूद रहे ।