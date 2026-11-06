Diwali पर घर वापसी में 'ब्रेक': 11-11 घंटे लेट चल रहीं बिहार आने वाली ट्रेनें, स्टेशनों पर यात्री बेहाल

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली पर दूसरे राज्यों से बिहार अपने घर लौट रहे यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पटना और दानापुर आने वाली लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस, पूजा स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं।

रेलवे ऐप पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कई ट्रेनें पांच से 11 घंटे से अधिक की देरी से पहुंच रही हैं। दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनों की लेटलतीफी का सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है।

ट्रेनों के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। परिवार और छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। पटना पहुंचने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक देरी एसएमवीटी बेंगलुरु से आने वाली दानापुर एसएफ एक्सप्रेस (22366) में दर्ज की गई। ट्रेन के पटना पहुंचने का निर्धारित समय रात 12:15 बजे था, जबकि इसके सुबह 11:32 बजे पहुंचने की संभावना जताई गई। इस तरह ट्रेन 11 घंटे 17 मिनट विलंब से चल रही थी।

वहीं, चरलापल्ली से पटना आने वाली स्पेशल ट्रेन (03254) 10 घंटे 22 मिनट और संघमित्रा एक्सप्रेस (12295) 8 घंटे 56 मिनट की देरी से चल रही थी। गुवाहाटी-बाड़मेर एक्सप्रेस (15632) 7 घंटे 59 मिनट और हावड़ा से आने वाली पूजा स्पेशल (04053) 7 घंटे 39 मिनट विलंब से पहुंचने की स्थिति में थी।

इसके अलावा कामाख्या फेस्टिवल स्पेशल (09711) छह घंटे 14 मिनट, राजगीर जनसाधारण स्पेशल (09441) छह घंटे 23 मिनट और साउथ बिहार एक्सप्रेस (13287) पांच घंटे सात मिनट की देरी से चल रही थी। चार घंटे तक विलंब से चल रहीं कई स्पेशल ट्रेनें लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ अन्य पूजा और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की परिचालन स्थिति भी प्रभावित रही। पुणे से दानापुर आने वाली पूजा स्पेशल (01441) चार घंटे एक मिनट और हुब्बल्ली स्पेशल (07316) चार घंटे 20 मिनट विलंब से चल रही थी। पटना जनसाधारण स्पेशल (04404) के पहुंचने में तीन घंटे 44 मिनट की देरी हो रही थी।

इसी तरह मदार से पटना आने वाली स्पेशल ट्रेन (09601) तीन घंटे 10 मिनट, अगरतला से मुंबई जाने वाली एलटीटी एसी एक्सप्रेस (15660) दो घंटे 53 मिनट और गोड्डा एसएफ एक्सप्रेस (22312) एक घंटे 13 मिनट विलंब से चल रही थी।