त्योहारों में यात्रियों को राहत, हावड़ा-रक्सौल के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; चेक करें शेड्यूल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में उमड़ रही यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने हावड़ा और रक्सौल के बीच दो जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

इन ट्रेनों के परिचालन से बिना कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को घर पहुंचने में राहत मिलेगी। ये ट्रेनें पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह के अलावा दानापुर रेलमंडल के झाझा स्टेशन पर दोनों दिशाओं में रुकेंगी।