दीपावली-छठ पर यात्रियों को बड़ी राहत, पूर्व मध्य रेल चलाएगा 51 स्पेशल ट्रेनें; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली व छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विभिन्न शहरों से पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के लिए 51 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।

पटना/दानापुर से दिल्ली के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनें-

02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शनि, सोम एवं बुधवार को चलेगी

02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को चलेगी

02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को चलेगी

02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को चलेगी

04088 नई दिल्ली-पटना स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन

04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल एक दिसंबर तक तक प्रतिदिन

03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को

03258 आनंद विहार-दानापुर स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को

03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल 21 नवंबर तक प्रतिदिन

03294 आनंद विहार-पटना स्पेशल 22 नवंबर तक प्रतिदिन

04096 आनंद विहार-पाटलिपु़त्र स्पेशल 29 नवंबर तक प्रतिदिन

04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार 30 नवंबर तक प्रतिदिन

04090 नई दिल्ली-दानापुर 27 तक प्रत्येक शुक्र एवं बुधवार को

04089 दानापुर-नई दिल्ली 28 तक प्रत्येक शनि एवं गुरुवार को

04404 शकुरबस्ती-पटना पांच से सात एवं 10 से 14 नवंबर तक

04403 पटना-शकुरबस्ती छह से आठ एवं 11 से 15 नवंबर तक चलेगी

04510 चंडीगढ़-पटना छह एवं 04509 पटना-चंडीगढ़ सात नवंबर को चलेगी

04512 चंडीगढ़-पटना 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को

04511 पटना-चंडीगढ 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को

04616 फिरोजपुर-पटना 24 तक प्रत्येक मंगलवार को

04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी

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