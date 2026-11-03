भागलपुर-बांका होकर चलेगी रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन, छठ पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। दीवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर और बांका होकर रांची और पूर्णिया कोर्ट के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

पुनर्स्थापन कार्य के लिए तीन माह तक विक्रमशिला सेतु के बंद रहने से उत्तर बिहार के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा सीमित हो गई है। ऐसे में रांची-पूर्णिया स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रियों को सुविधा होगी।

यही नहीं कटिहार के लिए भी तीन स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे नवगछिया और कटिहार मार्ग में स्पेशल ट्रेनों की संख्या चार हो जाएगी। इनके परिचालन से यात्रियों को सहूलियत होगी। कटिहार से पूर्णिया जाने में लोगों को सुविधा होगी।

08625 रांची - पूर्णिया कोर्ट स्पेशल रांची से 06 ,13 और 20 नवंबर (हर शुक्रवार) को शाम 6.00 बजे प्रस्थान करेगी। वह अगले दिन दिन के 11:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। देवघर रात 1.30 बजे, बांका 2.30 बजे, बाराहाट 3.10 बजे, भागलपुर 4.15 पर, अजगैबीनाथ धाम 5.03 बजे,बरियारपुर 5.52 बजे व मुंगेर 6.45 पर पहुंचेगी।