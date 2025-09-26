Language
    बिहार में 2473 डिप्लोमा फार्मासिस्टों की जल्द पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

    By Nalini Ranjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कहा कि 2473 फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और अस्पतालों में रिक्त पद भरे जाएंगे। उन्होंने फार्मासिस्टों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि बिहार दवा आपूर्ति में अग्रणी है। पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ने छात्रों के सत्र नियमित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कई फार्मासिस्ट उपस्थित थे।

    विश्व फार्मासिस्ट दिवस समारोह का उद्घाटन करते उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 2473 डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।

    उन्होंने बताया कि राज्य के सभी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में डिप्लोमा फार्मासिस्टों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    फार्मासिस्ट के बिना न तो दवाओं का भंडारण संभव है और न ही मरीजों को सही ढंग से दवा वितरण। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है और राज्य के अस्पतालों में दवा आपूर्ति के मामले में बिहार देश में अग्रणी है।

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर उपचार और समुचित दवा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शीघ्र ही चयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

    विद्यार्थियों के सत्र होंगे नियमित

    समारोह में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) के पूर्व अधीक्षक एवं प्राचार्य डॉ. राजीव रंजन प्रसाद ने डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की समस्याओं पर बात करते हुए आश्वासन दिया कि अब से विद्यार्थियों के सत्र नियमित रूप से संचालित होंगे और परीक्षाएं समय पर आयोजित की जाएंगी।

    इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, डॉ. राजीव रंजन प्रसाद और छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया।

    इस अवसर पर लालबहादुर सिंह, धनेश कुमार, नित्यानंद कुमार, राजू प्रसाद, विनोद कुमार, मधुसूदन कुमार, नरेंद्र कुमार, जयशंकर चौधरी, सुबोध कुमार, गोपाल कुमार, सूरज कुमार, अंकित कुमार, पवन कुमार, श्रीकांत कुमार, चेतन कुमार सहित राज्य भर से आए सैकड़ों डिप्लोमा फार्मासिस्ट उपस्थित रहे।