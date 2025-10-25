जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी होगी पक्की, छोटे कर्ज होंगे माफ: दीपंकर भट्टाचार्य
भाकपा (माले) महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भाजपा-जदयू सरकार की महिला सहयोग योजना को कर्जदार योजना बताया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी पक्की होगी और छोटे कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने दस हजार रुपये को चुनावी खेल बताते हुए महिला सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा-जदयू सरकार द्वारा महिलाओं को 10 हजार रुपये सहयोग दरअसल महिला कर्जदार योजना है, जो महिलाओं को और गहरे कर्ज के दलदल में धकेलने की कोशिश है। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी और जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी पक्की होगी, छोटे कर्ज माफ होंगे।
उन्होंने कहा कि यह दस हजार रुपये चुनावी खेल है-खेल खत्म, पैसा हजम। वोट ले लेंगे और बाद में यही पैसा लौटाने की बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि आगे चलकर बैंक से और अधिक लोन दिलाया जाएगा, यानी यह स्कीम महिलाओं को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश है।
जबकि महागठबंधन की ओर से हमने स्पष्ट कहा है कि छोटे-छोटे कर्ज माफ किए जाएंगे और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए महिला सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
