दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, पूछा - आतंकवाद के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते?

जागरण संवाददाता, किशनगंज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में दो तिहाई बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोग रोजगार और विकास पर वोट दे रहे हैं। पहले चरण में भी एनडीए के पक्ष में लोगों ने मतदान किया था। इस चरण में भी एनडीए के पक्ष में लोगों में उत्साह है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किशनगंज में मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली की घटना काफी दुखद है लेकिन इस मामले में राजनीति करना भी गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। उनको यह समझना चाहिए कि पहले देश और इसकी सुरक्षा है, लेकिन ऐसे मामलों में भी राजनीति कर रहे हैं।