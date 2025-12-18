Language
    बिहार के किसी भी कोने से पटना आने में लगेंगे सिर्फ 5 घंटे, 109 सड़क प्रोजेक्ट पर चल रहा काम

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    डॉ. दिलीप जायसवाल ने पथ निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करते हुए कहा कि ग्रीनफील्ड व एक्सप्रेस-वे से बिहार के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश क

    राज्य ब्यूरो, पटना। डॉ. दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड व एक्सप्रेस-वे से बिहार के विकास को गति मिलेगी।

    डॉ. जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्त्व में पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य में सडक आधारभूत संरचना का लगातार विकास किया जा रहा है। फलस्वरूप राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचने के 5 घंटे के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

    उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सहित लगभग 26790 कि.मी सड़क हैं, जिसमें लगभग 200 किमी 6-लेन, 1600 किमी 4-लेन हैं। साथ ही कई पथों के 4 लेनिंग का कार्य प्रगति में है। कई ग्रीनफील्ड परियोजनाओ का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान विभाग ने 137 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें से लगभग 109 योजनाओं का कार्य आवंटित कर क्रियान्वित कराया जा रहा है। शेष योजनाओं के कार्य को शीघ्र आवंटित कर सभी योजनाओं को समय-सीमा के अर्त्तगत पूर्ण करने की योजना पर विभाग द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से कई महत्वपर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें गंगा नदी पर कई पुलों की निर्माण योजना भी शामिल है।

    इसके अतिरिक्त राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन को सुगम बनाने एवं आवागमन की समय-सीमा को न्यूनतम करने के उद्देश्य से कई एक्सप्रेस-वे के निर्माण की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इन एक्सप्रेस-वे के निर्माण से राज्य के विकास की गति और तीव्र होगी।