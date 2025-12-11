Digital Arrest: बिहार में डिजिटल अरेस्ट के 100 मामले CBI को सौंपने की तैयारी, पटना में सबसे ज्यादा केस

राज्य ब्यूरो, पटना। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद बिहार में भी डिजिटल अरेस्ट के मामलों को सीबीआई को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर राज्य में हुई डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की समेकित रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सभी जिलों से डिजिटल अरेस्ट के कांडों का विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। इनमें सबसे अधिक मामले पटना में पाए गए हैं।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, राज्य में पिछले दो वर्षों में डिजिटल अरेस्ट के सौ से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें करीब आधे 50 कांड सिर्फ पटना में दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में पुलिस अनुसंधान और कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

पुलिस के वरीय अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल अरेस्ट के मामलों की समेकित जांच होने से इसके संगठित गिरोह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अभी डिजिटल अरेस्ट के मामले की अलग-अलग थानों या इकाई के स्तर पर जांच की जा रही है।

डिजिटल अरेस्ट के मामले अधिसंख्य दूसरे राज्यों से भी जुड़े होते हैं, जिसका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। सीबीआई के पास जांच जाने से वह राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों और अपराधियों को चिह्नित कर ठोक कार्रवाई कर सकेगी। पटना में डिजिटल अरेस्ट के कुछ चर्चित मामले: जून 2025 : डाक्टर दंपती से ठगे दो करोड़ रुपये:- पटना के हनुमान नगर के रिटायर्ड डाक्टर दंपती को साइबर ठगों ने सीबीआई अफसर बनकर 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लांड्रिंग का केस दिखाकर गिरफ्तारी का डर दिखाया और दो करोड़ रुपये ठग लिए। दिसंबर 2024 : शिक्षक से की 98 हजार की ठगी:- बख्तियारपुर के तेजापुर स्कूल के शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने 98 हजार रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने ट्राई का अधिकारी बनकर मोबाइल बंद होने की बात कही। शिक्षक ने भय में आकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया और फंस गए।

दिसंबर 2024 : रिटायर्ड डाक्टर से 74 लाख ठगे:- एनएएमसीएच के रिटायर्ड डाक्टर को दो दिनों तक साइबर अपराधियों ने होटल के कमरे में डिजिटल अरेस्ट रखा। खुद को ईडी अधिकारी बताकर आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसाने का डर दिखाया गया। भयभीत डाक्टर ने गहने गिरवी रख 74 लाख रुपये दिए।