गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पटना, आपसी विवाद में तीन युवकों को मारी गोली

घटना के संबंध में नालंदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे घायलों के स्वजनों ने बताया कि फायरिंग की घटना मे जगन्नाथ सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार, किशोरी सिंह के 21 वर्षीय पुत्र विकास कुमार और संजय कुमार के पुत्र साहिल कुमार घायल हो गए।

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के ज्ञानचक गांव मे बुधवार की रात आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर तीन युवकों को घायल कर दिया। घायलों का इलाज एनएमसीएच में जारी है।

घायलों में विकास और साहिल को पैर और अंकित को सीना के समीप गोली लगी है। स्वजनों ने बताया कि दो-तीन दिन पहले गांव मे जुआ खेलने तथा नशेड़ियों का विरोध करने पर मारपीट की घटना हुई थी।

घायल के भाई दीपक मां को गांव से छोड़ने गया था। इसी दौरान लौटने के दौरान बदमाशों ने पिटाई कर दिया था। उसके बाद घायल दीपक का इलाज करा पुलिस को सूचना दी गयी।

बुधवार की रात तीनों युवक घर के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान नशे मे धुत दर्जन भर से अधिक लोग आकर मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे।

ताबड़तोड फायरिंग में तीन युवकों को गोली लगी। घायलों को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। फायरिंग की सूचना पर दीदारगंज थाना पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है।