    डिब्रूगढ़-लखनऊ के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कटिहार-गोरखपुर में स्टॉपेज; चेक करें डेट और टाइमिंग

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    जागरण टीम, पटना/रोहतास। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने डिब्रूगढ़ और लखनऊ के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

    गाड़ी संख्या 05905/05906 डिब्रूगढ़-लखनऊ-डिब्रूगढ़ स्पेशल का परिचालन कटिहार-बरौनी-समस्तीपुर-हाजीपुर-गोरखपुर के रास्ते किया जाएगा। यह ट्रेन एक फेरे के लिए चलाई जाएगी।

    गाड़ी संख्या 05905 डिब्रूगढ़-लखनऊ स्पेशल 19 दिसंबर को डिब्रूगढ़ से प्रस्थान करेगी और न्यू तिनसुकिया, गुवाहाटी, कामाख्या, कटिहार, नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर, गोंडा एवं बाराबंकी में ठहराव के बाद 21 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेगी।

    वापसी में गाड़ी संख्या 05906 लखनऊ-डिब्रूगढ़ स्पेशल 23 दिसंबर को लखनऊ से रवाना होकर सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय, खगड़िया, नवगछिया और कटिहार होते हुए 26 दिसंबर को डिब्रूगढ़ पहुंचेगी।

    इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए शयनयान श्रेणी के कुल 14 कोच लगाए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों से इस विशेष सेवा का लाभ उठाने की अपील की है।

    कोहरे ने ट्रेन परिचालन की गति पर लगाई रोक, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

    रोहतास जिले में गुरुवार इस जाड़े के मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। पूरे दिन धूप नहीं निकली और सूर्य कोहरे की चादर में लिपटे रहे। लोग स्वेटर, टोपी समेत अन्य गर्म कपड़े पहने रहे। जिले का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री रहा। चौक-चौराहों के अलावा दफ्तर, कोर्ट परिसर समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोग अलाव जला कर उसका आनंद लेने का काम कर रहे थे।

    मौसम को देखते हुए स्कूल संचालन के समय में बदलाव करने की मांग तेज होने लगी है। बच्चे कोहरे के बीच ठिठकुरते हुए स्कूल जाने के लिए छह बजे से ही सड़क पर निकल गए थे। कोहरे का प्रभाव जनजीवन के अलावा यातायात पर भी दिखने को मिला। ट्रेन परिचालन की गति धीमी रही। लंबी दूरी की अधिकतर ट्रेनें एक से पांच घंटे विलंब से सासाराम, डेहरी आनसोन समेत अन्य स्टेशनों पर पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    ट्रेन के इंतजार में उन्हें घंटों प्रतीक्षालय में समय बिताना पड़ा। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक न तो अलाव की व्यवस्था की जा सकी है न अस्थायी आश्रय स्थल की। जानकारों की मानें तो अगले तीन-चार दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। सरकारी समेत निजी अस्पताल में कोल्ड डायरिया के मरीज की संख्या अधिक दिखने लगी है।

    ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सावधान रहने की अपील की है, ताकि ठंड से लोग बच सकें। कहा कि इस तरह के मौसम में सावधानी ही बचाव का एक मात्र उपाय है। आवश्यक कार्य हो तभी लोग गर्म कपड़ा पहनकर बाहर निकलें। सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है, ताकि हर स्थिति से निबटा जा सके। सिविल सर्जन डॉ मणिराज रंजन ने कहा कि जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के सरकारी अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा गया है।