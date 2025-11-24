पावर स्‍टार और बिहार के अभिनेता पवन सिंह के साथ वे देस परदेस नामक भोजपुरी फिल्‍म में नजर आ चुके हैं। इस फिल्‍म में उन्‍होंने पवन सिंह के प‍िता की भूमिका न‍िभाई थी।

बिहारी बाबू शत्रुघ्‍न सिन्‍हा से उनकी गहरी मित्रता थी। भोजपुरी भाषा की कई फिल्‍मों में भी उन्‍होंने अपनी अदाकारी दिखाई थी।

बिहार की बात करें तो यह अभिनेता शायद कभी इस राज्‍य में नहीं आया, लेकिन बिहार की बोली, संस्‍कृत‍ि के प्रत‍ि उनका स्‍नेह समय-समय पर दिखता रहा है।

पंजाब से निकलकर मुंबई पहुंचने के बाद करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र की फैन फॉलोइंग बिहार में भी काफी ज्‍यादा है।

डिजिटल डेस्‍क, पटना। Actor Dharmendra Bihar Connections: एक सदाबहार अभिनेता, जिंदादिल इंसान। दो शब्‍दों में अभिनेता धर्मेंद्र का परिचय ऐसे ही द‍िया जा सकता है।

पवन सिंह उस फिल्‍म से जुड़ा प्रसंग भी साझा कर चुके हैं। उन्‍होंने धरम जी की सीख को जिंदगी का मूलमंत्र बना लिया। फिल्‍म की शूटिंग चल रही थी।

पवन सिंह की करियर का शुरुआती दौर ही था, लेकिन उनके हावभाव में स्‍टारडम दिखने लगा था। इसी बीच धर्मेंद्र की वैनिटी वैन से उनको बुलावा आया।

वे गए तो धरम पाजी ने सीख दी क‍ि पैर जमीन पर टिकाकर बढ़ना, सीना चौड़ा करके चलना लेकिन सिर झुका होना चाहिए।

वर्ष 2013 में आई इस फिल्‍म में दर्शकों को धर्मेंद्र की दमदार एक्‍टिंग देखने को मिली थी। उनका ही मैन वाला स्‍वरूप भी नजर आया था।

कई भोजपुरी फिल्‍मों में आए नजर

इसके अगले ही वर्ष 2014 में आई दुश्‍मन के खून पानी ह फिल्‍म में वे रवि क‍िशन, टीनू आनंद जैसे कलाकारों के साथ दिखे थे।

इसके अलावा बदला ले के रहब, सजना हमका दुल्‍हनिया बनाई द, दरिया द‍िल नाम भोजपुरी फिल्‍म में भी उन्‍होंने अभिनय क‍िया।

धर्मेंद्र की लोक आस्‍था के महापर्व छठ के प्रत‍ि भी आस्‍था दिखी। अपने फार्म हाउस पर उन्‍होंने स्‍टाफ के परिवार के छठ का इंतजाम कराया था।

इसकी तस्‍वीर भी उन्‍होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें दो लड़कि‍यां छठ की पूजा करती दिखी थीं। वे उनके कुक के परिवार की थीं।