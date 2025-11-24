Language
    Dharmendra Memories: प्रकाश पर्व में शामिल नहीं होने का धर्मेंद्र को था मलाल, कि‍स बात पर की थी नीतीश की सराहना?

    By Anil Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:27 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को पटना में आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल न हो पाने का मलाल था। उन्होंने सफल आयोजन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की थी।  

    अभिनेता धर्मेंद्र को 350 वे प्रकाश पर्व की जानकारी देते प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही। सौजन्य:अध्यक्ष

    अनिल कुमार, पटना सिटी। Dharmendra: अभ‍िनेता धर्मेंद्र बिहार तो नहीं आ सके, लेकिन यहां से जुड़ी उनकी कई यादें लोगों की स्‍मृत‍ि में है। 

    इसी तरह की एक याद तख्त श्री हरिमंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही ने साझा की। उन्‍होंने बताया क‍ि  2017 में पांच जनवरी को प्रकाश पर्व का निमंत्रण धर्मेंद्र को दिया गया था। 

    तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से गए निमंत्रण को उन्‍होंने स्वीकार भी कर लिया। लेक‍िन अचानक तबीयत खराब होने होने के कारण वे प्रकाश पर्व में नहीं शामिल हो पाए थे।

    मुंबई में भेंट कर सौंपा प्रसाद

    सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350 वें प्रकाश पर्व में शामिल नहीं होने का उन्‍हें मलाल था। यह उन्‍होंने खुद बयां की। 

    सरदार जगजोत सिंह सोही ने बताया क‍ि वर्ष 2019 में  धर्मेंद्र से मुंबई स्थित उनके बंगले पर मुलाकात की। उन्‍हें तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का प्रसाद, सिरोपा व स्मृति चिह्न प्रदान किया। 

    प्रसाद पाकर वे अभ‍िभूत दिखे। बार-बार अभिवादन कर हाथ चूमते रहे। उन्होंने कहा था कि दशमेश गुरु की पावन धरती का प्रसाद व सिरोपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया।

    इसके बाद पटना साहिब में मनाए गए 350 वें प्रकाश की पूरी जानकारी दो घंटे चली बातचीत के दौरान उन्‍होंने ली थी। यहां से जुड़ी कई जानकारी ली। 

    सीएम नीतीश कुमार को दिया श्रेय

    इस क्रम में धर्मेंद्र ने 350 वें प्रकाश पर्व के अभूतपूर्व आयोजन को सफल बताते हुए इसका श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया था।

    धर्मेंद्र ने कहा था कि टीवी व अखबार से अभूतपूर्व आयोजन की जानकारी मिलती रही। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में अतिथियों को जो सम्मान मिला वह दुनिया के सिख नहीं भूल सकते हैं।

    धर्मेंद्र से मुलाकात के दौरान अध्यक्ष के साथ सन्नी सिंह भी थे। सरदार जगजोत सिंह सोही बताते हैं कि धर्मेंंद्र अच्‍छे अभिनेता के साथ बहुत अच्‍छे इंसान भी थे।  

