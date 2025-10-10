Dhanteras 2025: धनतेरस में होगा पांच करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद, सजने लगे बर्तन बाजार
धनतेरस 2025 में बर्तन बाजार में पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। त्योहार को लेकर दुकानें सजने लगी हैं और व्यापारियों में उत्साह है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए डिजाइन के बर्तन उपलब्ध हैं। धनतेरस पर बर्तन, सोना, चांदी आदि की खरीदारी से बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं।
अनिल कुमार, पटना सिटी। धनतेरस व दीपावली को लेकर तांबा, पीतल, स्टील व कांसा धातुओं की परंपरागत बर्तन बाजार सजने से चमक बढ़ने लगी है।
कारोबारियों की मानें तो पिछले वर्ष की तुलना में बर्तन के बाजार में कीमतें भी दस प्रतिशत तक बढ़ गई है। बढ़ी कीमत के बाद भी बाजार पंडित पांच करोड़ से अधिक के व्यापारिक कामकाज का अनुमान धनतेरस में लगा रहे हैं।
कारोबार से जुड़े सादिकपुर व्यवसायी राजू ने बताया कि पीतल के गणेश-लक्ष्मी व दीप स्टैंड के साथ पूजा के पात्र की मांग बाजार में बढ़ी है।
कहां से आता है बर्तन
बर्तन कारोबारी सादिकपुर निवासी विनोद, नरेश, अमित व पश्चिम दरवाजा के राजेश दास, सतीश दास व खाजेकलां के निर्मल कसेरा ने बताया कि पटना की मंडियों में तांबा, कांसा व पीतल के बर्तन मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी व बिहार के भोजपुर से आते हैं। वहीं से स्टील के बर्तन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जगादरी व मद्रास से पटना की मंडियों में बिक्री के लिए आते है।
पूजा पाठ के पात्र व धातु निर्मित मूर्ति भी बाजार में
चांदी व पीतल से निर्मित गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। तांबे का पेंट चढ़ा अल्युमीनियम निर्मित छोटी-छोटी गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा भी बाजार में उपलब्ध है।
बर्तन बाजार में पूजन के लिए उपयोग आने वाले बर्तन भी बाजार में उपलब्ध हैं। उनमें लोटनी, डलिया, कटोरी, छिपली, दीया, गणेश-लक्ष्मी का सिंहासन व हुमाददानी समेत अन्य आइटम है। इन सामान की बिक्री धनतेरस के बाजार में होगी।
बर्तन की कीमतों पर एक नजर
|क्र.सं.
|धातु का प्रकार
|कीमत (रुपये प्रति किलो)
|1
|कांसा ओरिजनल
|900 - 1500
|2
|कांसा प्रयोग डी
|600 - 1000
|3
|तांबा
|850 - 1600
|4
|पीतल
|500 - 1000
|5
|स्टील
|250 - 800
पूजन पात्र की कीमत (प्रति पीस)
|क्र.सं.
|पूजन पात्र
|कीमत (रुपये प्रति पीस)
|1
|पीतल डलिया
|250 - 750
|2
|पीतल प्लेट
|50 - 250
|3
|पीतल कटोरी
|25 - 60
|4
|पाकीजा दीया
|150 - 800
|5
|धूपदानी
|75 - 250
|6
|घंटी
|50 - 250
|7
|सिंहासन
|250 - 700
|8
|पंचपात्र
|50 - 120
|9
|पीतल दीया
|50 - 200
|10
|अखंड ज्योति
|150 - 500
