    अगर आंखों में नहीं पहनना है चश्मा, तो पिए ये देसी जूस: सेहत भी सुधरे, नजर भी होगी तेज

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    आधुनिक जीवनशैली में आंखों की देखभाल महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, पालक, चुकंदर, गाजर और आंवला का जूस आंखों की रोशनी बढ़ाने में ...और पढ़ें

    Hero Image

    पिए ये देसी जूस

    राधा कृष्ण, पटना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, मोबाइल–कंप्यूटर की बढ़ती स्क्रीन टाइम और गलत खानपान का सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ रहा है। कम उम्र में ही चश्मा लग जाना अब आम समस्या बन चुकी है। लेकिन आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञों की मानें तो कुछ प्राकृतिक जूस नियमित रूप से पीकर आंखों की रोशनी को बेहतर किया जा सकता है। खासकर पालक, चुकंदर, गाजर और आंवला का जूस आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं किस चीज से क्या फायदा मिलता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पालक का जूस: आंखों का नेचुरल टॉनिक

    पालक को हरी सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसमें मौजूद विटामिन A, ल्यूटिन और जिएक्सैंथिन आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं। पालक का जूस आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और रेटिना को स्वस्थ रखता है। नियमित सेवन से आंखों में जलन, थकान और ड्राइनेस की समस्या कम होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं, उनके लिए पालक का जूस बेहद लाभकारी है।

    चुकंदर का जूस: आंखों में बढ़ाए रक्त संचार

    चुकंदर का जूस शरीर में खून बढ़ाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह आंखों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इसमें मौजूद आयरन, फोलिक एसिड और नाइट्रेट्स आंखों तक रक्त संचार बेहतर बनाते हैं। इससे आंखों की कमजोरी दूर होती है और धुंधलापन कम होता है।
    चुकंदर का जूस आंखों के नीचे काले घेरों को भी धीरे-धीरे कम करने में सहायक माना जाता है।

    गाजर का जूस: नजर तेज करने का रामबाण

    जब भी आंखों की रोशनी की बात होती है, सबसे पहले गाजर का नाम आता है। गाजर में भरपूर मात्रा में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदल जाता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने, नाइट ब्लाइंडनेस रोकने और आंखों को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए गाजर का जूस आंखों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है।

    आंवला का जूस: आंखों को बनाए जवान

    आंवला को आयुर्वेद में अमृत समान बताया गया है। इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। आंवला का जूस आंखों की थकान कम करता है और उम्र के साथ कमजोर होती नजर को संभालने में मदद करता है।
    नियमित सेवन से आंखों में पानी आना, जलन और खुजली जैसी समस्याएं भी कम होती हैं। 

    पालक–चुकंदर–गाजर–आंवला जूस बनाने की विधि

    सामग्री (1–2 गिलास के लिए):

    • पालक की पत्तियां – 1 कप (अच्छी तरह धुली हुई)

    • चुकंदर – 1 मध्यम आकार (छिला और टुकड़ों में कटा)

    • गाजर – 1 मध्यम आकार (छिली और कटी हुई)

    • आंवला – 1 से 2 (बीज निकालकर टुकड़ों में कटा)

    • पानी – आधा से 1 कप (आवश्यकतानुसार)

    • काला नमक – एक चुटकी (वैकल्पिक)

    • नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

    • शहद – 1 छोटा चम्मच (यदि स्वाद के लिए चाहें)

    बनाने की विधि:

    1. सबसे पहले पालक, चुकंदर, गाजर और आंवले को साफ पानी में 2–3 बार अच्छी तरह धो लें।

    2. चुकंदर और गाजर को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो।

    3. मिक्सर या जूसर में पहले चुकंदर और गाजर डालें, फिर पालक और आंवला डालें।

    4. अब आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें।

    5. यदि जूस ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं।

    6. चाहें तो छलनी से छान लें, लेकिन बिना छाने पीना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें फाइबर बना रहता है।

    7. अंत में स्वाद के लिए काला नमक, नींबू रस या थोड़ा शहद मिला सकते हैं।

    इन जूस को पीने का सही तरीका

    स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इन चारों जूस को अलग-अलग या मिलाकर भी पिया जा सकता है। सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद इनका सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ध्यान रखें कि जूस हमेशा ताजा हो और उसमें अतिरिक्त चीनी या नमक न मिलाएं।

    कुछ जरूरी टिप्स 

    • जूस ताजा बनाकर तुरंत पिएं

    • ज्यादा मात्रा में रोज न पिएं, संतुलन जरूरी है

    • यदि लो बीपी, किडनी स्टोन या शुगर की समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें

    • बच्चों को आधी मात्रा ही दें

    इस जूस के फायदे

    • आंखों की रोशनी बेहतर होती है
    • खून की कमी दूर होती है
    • इम्यूनिटी मजबूत होती है
    • त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद
    • शरीर को डिटॉक्स करता है

    सिर्फ जूस नहीं, ये आदतें भी जरूरी

    केवल जूस पीना ही काफी नहीं है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद, स्क्रीन से ब्रेक, आंखों की एक्सरसाइज और संतुलित आहार भी जरूरी है। समय-समय पर आंखों की जांच कराना भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    अगर आप चाहते हैं कि आंखों पर चश्मा लगाने की नौबत न आए, तो पालक, चुकंदर, गाजर और आंवला का जूस अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ये प्राकृतिक उपाय न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाते हैं।