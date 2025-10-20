पटना में डेंगू का कहर: 48 घंटे में 55 नए मरीज, कुल संख्या 1205 पहुंची

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में डेंगू संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बीते 48 घंटे में 55 नए डेंगू मरीज मिले हैं, जबकि कुल मामलों की संख्या अब 1205 तक पहुंच चुकी है। बदलते मौसम के साथ वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित पुरुष हैं। जिनकी संख्या 852 है। वहीं महिलाओं की संख्या 353 है।

आयु वर्ग के अनुसार 21 से 30 वर्ष के बीच सबसे अधिक 493 मरीज मिले हैं। इसके बाद 11 से 20 वर्ष के बीच 286 मरीज हैं। सितंबर माह में डेंगू के मामलों में उछाल देखा गया, उस दौरान 540 मरीज सामने आए, जबकि अक्टूबर में अब तक 370 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी में सबसे अधिक डेंगू जांच पीएमसीएच में हुई है, जहां से 430 मरीजों की पहचान हुई है। इसके अतिरिक्त, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, एनएमसीएच, आइजीआइएमएस, एम्स और विभिन्न निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों की जांच और इलाज जारी है।

सावधानी और जागरूकता जरूरी सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए लोग निम्न बातों का खास ध्यान रखें। इसके लिए घर और आस-पास पानी के जमाव को पूरी तरह रोकें। कूलर, गमले, पुराने टायर आदि को साफ रखें, जहां मच्छर पनपते हैं। पूरी बांह के कपड़े पहनें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बुखार आने पर खुद दवा न लें, तुरंत डाक्टर से संपर्क करें। मौसम बदलने से बढ़ा संक्रमण का खतरा बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण बढ़ रहा है। इससे डेंगू जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा और भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब खासकर घरों के आसपास साफ-सफाई रखना और मच्छर भगाने के उपाय करना बेहद आवश्यक हो गया है।