बच्चे, किशोर और युवा समेत दस लोग डेंगू की चपेट में; पटना के एनएमसीएच में 58 संदिग्ध नमूनों की जांच

जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में डेंगू संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच हेतु भेजे गए 58 संदिग्ध नमूनों में से 10 की रिपोर्ट पोजिटिव आई है। इन संक्रमितों में बच्चे, किशोर और युवा बड़ी संख्या में शामिल हैं, जिससे विशेषज्ञों ने सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी है।

विभागाध्यक्ष डॉ. प्रो. संजय कुमार ने बताया कि जिन मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, उनमें पटना सिटी क्षेत्र के पांच लोग शामिल हैं।

इनमें आलमगंज की 22 वर्षीय युवती, 15 वर्ष का किशोर, गुलजारबाग की 20 वर्षीय युवती, अगमकुआं का आठ वर्षीय बच्चा और नदी थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती शामिल हैं।

शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण और बाहरी जिलों से आने वाले मरीजों की संख्या भी चिंता बढ़ा रही है।

जांच में पुख्ता हुए मामलों में पुनपुन के 48 वर्षीय पुरुष, गौरीचक के 40 वर्षीय युवक, बरबीघा के 20 वर्षीय युवक, समस्तीपुर के 18 वर्षीय युवक और बांका के 20 वर्षीय युवक शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में डेंगू का लगातार मिल रहा संक्रमण यह दर्शाता है कि मच्छरजनित बीमारियों के प्रसार का खतरा अभी भी ज्यादा बना हुआ है।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी संक्रमित मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के तहत इलाज मिल रहा है।

जिन मरीजों में प्लेटलेट काउंट सामान्य है, उन्हें चिकित्सकीय सलाह के बाद घर भेजा जा रहा है, जबकि लक्षण गंभीर होने पर फील्ड अस्पताल में भर्ती कर निगरानी में रखा जा रहा है।

डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, आंखों में दर्द या त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण नजर आते ही तुरंत जांच कराएं।

घरों और आसपास की जगहों पर पानी जमा न होने दें, कूलर, छत और बगीचों में सफाई रखें और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें।

तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल ने सतर्कता और रोकथाम के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।