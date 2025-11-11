Language
    Dengue : पटना एनएमसीएच में डेंगू से दो की मौत, तीन मरीजों का इलाज जारी

    By hasmiEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    Dengue : पटना के एनएमसीएच अस्पताल में डेंगू से दो लोगों की मौत हो गई है, जिससे शहर में चिंता का माहौल है। वर्तमान में तीन मरीज अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है ताकि डेंगू के प्रसार को रोका जा सके।

     डेंगू वार्ड में भर्ती दो गंभीर मरीज की इलाज के दौरान मौत 

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औषधि विभाग स्थित डेंगू वार्ड में भर्ती दो गंभीर मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। वार्ड में भर्ती दो पुरुष और एक महिला मरीज का इलाज जारी है।
    विभाग अध्यक्ष डॉ अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 40 वर्षीय वैशाली के भगवानपुर हुसैना निवासी मुकेश कुमार रविवार की सुबह पांच बजे इमरजेंसी में भर्ती हुए थे। उन्हें लीवर संबंधित गंभीर समस्या थी।

    डेंगू पीड़ित मुकेश की हालत इलाज के दौरान गंभीर होने पर उन्हें औषधि विभाग की आईसीयू में भर्ती किया गया। सोमवार की शाम उनकी मौत हो गई।

    मृतक के भांजा सौरव ने बताया कि मुकेश कुमार ग्रामीण चिकित्सा के रूप में काम करते थे। उन्हें डेंगू के साथ जॉन्डिस समेत लीवर की समस्या भी थी।


    औषधि विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को हिलसा निवासी अरविंद कुमार की पत्नी डेंगू पीड़ित तीस वर्षीय खुशबू कुमारी भर्ती हुई थी।

    उसे तेज बुखार था प्लेटलेट्स कम होने के कारण सात आठ प्लेटलेट्स भी चढ़ाया गया था। इलाज के क्रम में मंगलवार को उसकी मौत हो गई।

    विभाग अध्यक्ष ने कहा कि मौत मामले की ऑडिट कराई जाएगी ताकि ये पता चल सके कि डेंगू के किस वेरिएंट से मौत हुई है।