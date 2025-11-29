Delicacies of Bihar: दाल भात भुजिया से मटन चावल तक, पूरे देश को लुभा रहा बिहार का स्वाद

डिजिटल डेस्क, पटना। पारंपरिक खान-पान की समृद्ध विरासत को संजोए बिहार के फूड आज देशभर में अपनी सुगंध और असाधारण स्वाद के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं। घर-आंगन में सदियों से बनते भोजन की मिट्टी की महक और देसी मसालों की रौनक अब बिहार से बाहर भी लोगों की थाली तक पहुंच रही है। बिहार की लिट्टी चोखा से लेकर चंपारण हांडी तक की खुशबू देश के कोने-कोने तक पहुंच गई है।

हाल ही में बिहार सरकार की टूरिज्म विभाग ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर Delicacies of Bihar नाम से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें बिहार के तीन प्रमुख फूड्स को शामिल किया है। इस पोस्ट के साथ @tourismbihargov ने कैप्शन में लिखा कि बिहार के व्यंजनों में विशिष्ट स्वाद और प्रामाणिकता समाहित है। क्या आप बिहार के व्यंजनों की मनमोहक सुगंध और असली स्वाद का आनंद लेने के लिए तैयार हैं? ऐसे में आइए इन तीनों फूड्स को एक-एक कर के जानते हैं।