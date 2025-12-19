गबन मामले में दरभंगा के सहकारिता पदाधिकारी सस्पेंड, जांच में मिली गड़बड़ी के बाद विभाग का एक्शन
बिहार के दरभंगा में गबन के एक मामले में सहकारिता पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की। प ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। सहकारिता विभाग (Bihar Co-Operative Department) ने धान की खरीद में गबन के आरोपमें दरभंगा अंचल के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कुमार विनय को निलंबित कर दिया है।
शुक्रवार को विभाग के निबंधक सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह के हस्ताक्षर से निलंबन आदेश जारी किया गया। दरभंगा के जिला पदाधिकारी ने कुमार विनय के खिलाफ जांच में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की अनुशंसा विभाग से की थी।
विभाग केे अनुसार जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र में कुमार विनय के विरूद्ध सिंहवाड़ा प्रखंड के सनहपुर पैक्स द्वारा 155 क्विंटल धान की खरीद कर संबंधित किसानों को तीन लाख 71 हजार 70 रुपये का भुगतान कराया गया था।
जांच में उजागर हुई गड़बड़ी
लेकिन जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा गोदाम के सत्यापन एवं जांच के क्रम में उक्त पैक्स के गोदाम में मात्र 39 क्विंटल धान ही पाया गया।
निबंधक रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं संलिप्तता पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को धान अधिप्राप्ति कार्य को तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया गया है, ताकि धान अधिप्राप्ति के शत-प्रतिशत लक्ष्य को ससमय प्राप्त किया जा सके।
गौरतलब है कि राज्य में अभी धान की खरीदारी चल रही है। इसपर सरकार का विशेष ध्यान है। प्रतिदिन जिलास्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखने की हिदायत दी जा रही है।
छह सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का स्थानातंरण
सहकारिता विभाग ने छह सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों कास्थानातंरण किया है। इनमें पंकज कुमार को पूर्णियां जिले के रूपौली प्रखंड, राकेश कुमार को प्रतापगंज प्रखंड भेजा गया है।
राजेश कुमार भारती को झंझारपुर के बासोपट्टी, संजीव कुमार सिंह को नवादा के काशीचक प्रखंड, मनीष रंजन को किशनगंज और आनंद कुमार शर्मा को किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड में पदस्थापित किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।