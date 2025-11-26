Language
    Nitish Kumar: सीएम ने एलिवेटेड कॉरिडोर और सिक्‍स लेन पुल का ल‍िया जायजा, बोले-समय पर पूरा करवाइए

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    मुख्यमंत्री ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने इन योजनाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए।

    दानापुर-बि‍हटा एलिवेटेड कॉरिडोर का न‍िरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सौ-आइपीआरडी

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। राज्‍य की नई सरकार के गठन के साथ मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं।

    इसी क्रम में बुधवार को उन्‍होंने दानापुर-ब‍ि‍हटा एलिवेटेड कॉरिडोर तथा शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। 

    लाखों लोगों को होगी सुविधा 

    दोनों परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि दानापुर–बिहटा ऐलिवेटेड कॉरिडोर के पूर्ण होने से बिहटा से कोईलवर तक यातायात सुगम होगा।

    पटना शहर को एनएच-922 और कोईलवर पुल से जुड़ने में महत्वपूर्ण सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से बिहटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी विशेष कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

    इसके बाद शेरपुर–दिघवारा गंगा पुल निर्माण कार्य को देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्यवासियों को बेहतर एवं वैकल्पिक आवागमन मार्ग प्राप्त होंगे।

    नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार लगातार इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही है और आवश्यक निर्देश समय-समय पर दिए जा रहे हैं।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने का पुनः निर्देश दिया। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा होने की उम्‍मीद है। 

     3147 करोड़ से बन रहा कॉरिडोर 

    दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड की लंबाई करीब 24 किलोमीटर होगी। यह दानापुर से सीधे बिहटा एयरपोर्ट तक जाएगी। इसका निर्माण 3147 करोड़ रुपये से एनएचएआई करवा रहा है।  

    इस कॉरिडोर के निर्माण से एक तो लोगों को जाम से मुक्‍त‍ि मिलेगी। पटना से बिहटा जाने वाले यात्रियों को समय की भी काफी बचत होगी। यह दूरी महज 20 से 25 मिनट में पूरी की जा सकेगी। 

    चूंक‍ि बिहटा में अंतर्राष्‍ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, उस लिहाज से यह मार्ग काफी अहम साबित होगा। अभी इस दूरी को तय करने में करीब दो घंटे का समय लग रहा है।  

    उत्‍तर एवं दक्ष‍िण बिहार को जोड़ेगा सिक्‍स लेन पुल

    गंगा नदी पर निर्माणाधीन शेरपुर-दिघवारा छह लेन की पुल का निर्माण करीब 32 सौ करोड़ की लागत से चल रहा है। इसका निर्माण भी NHAI करवा रहा है। 

    एप्रोच रोड समेत पुल की लंबाई करीब 14 किलोमीटर है। यह पटना के रिंग रोड के रूप में भी काम करेगा। उत्‍तर और दक्ष‍िण बिहार की संपर्कता में यह पुल अहम होगा। 

     

      

     

