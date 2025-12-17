Bihar News: दानापुर रेल मंडल में फर्जी टिकट के खिलाफ सघन अभियान, 1300 से अधिक यात्रियों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर रेल मंडल प्रशासन ने फर्जी, बिना टिकट एवं अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ दानापुर मंडल में व्यापक और सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान मंडल से प्रारंभ होने वाली एवं होकर गुजरने वाली ट्रेनों, विशेषकर लंबी दूरी की ट्रेनों के सामान्य श्रेणी (जीएस) कोचों में संचालित किया गया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य बिना टिकट या फर्जी टिकट पर यात्रा करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा वैध टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और अनुशासित यात्रा वातावरण उपलब्ध कराना है।

टिकटों की प्रामाणिकता जांचने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा आधुनिक टीटीई मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया, जिससे यूटीएस आन मोबाइल, एटीवीएम और बुकिंग काउंटर से जारी अनारक्षित टिकटों की तुरंत सत्यता जांच संभव हो सकी।

इसी क्रम में बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर के मार्गदर्शन एवं प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, हाजीपुर के निर्देशानुसार दानापुर स्टेशन पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया।

इस दौरान सहायक वाणिज्य प्रबंधक दानापुर पंकज नयन एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक हाजीपुर अविनाश कुमार सिंह की उपस्थिति में ट्रेन संख्या 12792, 22947, 12391, 12331, 20802, 03245, 12296 एवं 20934 के सामान्य श्रेणी कोचों की गहन जांच की गई।

अभियान के दौरान लगभग 1600 अनारक्षित टिकटों की जांच की गई, जिसमें 1365 यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया। इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 5 लाख 73 हजार 300 रुपये जुर्माना वसूला गया।