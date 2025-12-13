गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले चार साइबर अपराधी गिरफ्तार, 25 मोबाइल और लैपटॉप जब्त

Language
    By Ashish Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पटना। अगमकुआं थाना क्षेत्र के आरपीजी कॉलोनी में किराए का घर लेकर गेमिंग एप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले चार साइबर ठगों को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके गिरोह में शामिल चार नाबालिग भी पकड़े गए। 

    तलाशी के दौरान इनके पास से 25 मोबाइल, दो लैपटॉप और चार स्कैनर मशीन को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मुजफ्फरपुर के पारू निवासी कुंदन कुमार, नालंदा के हिलसा के धनराज कुमार, पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर निवासी राकेश कुमार और नालंदा के परवलापुर के गोलू कुमार के रूप में हुई।

    गेमिंग एप के जरिए लोगों से ठगी

    साइबर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक गिरोह गेमिंग एप के जरिए लोगों से ठगी कर रहा है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी। उसमें दिए गए मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर की जांच शुरू हुई। तकनीकी अनुसंधान में पता चला कि यह गिरोह अगमकुआं के आरपीजी कालोनी साउथ में सक्रिय है। 

    पुलिस की विशेष टीम उस इलाके का सत्यापन करते हुए ठगों के ठिकाने तक पहुंच गई। वहां से आठ लोगों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह इंटरनेट मीडिया पर गेमिंग एप्लिकेशन के लिंक अपलोड कर विज्ञापन प्रसारित किया जाता था। 

    लिंक पर आम लोग करते थे संपर्क 

    उस लिंक पर आम लोग संपर्क करते थे। तब वह वाट्सएप के माध्यम से इनके द्वारा क्यूआर कोड भेजा जाता था, जिसपर आम लोग पेमेंट कर देते थे। इस तरह इन लोगों द्वारा ठगी किया जाता था। इंटरनेट मीडिया पर इस तरह का विज्ञापन देख खुद ही लोग एप्लिकेशन डाउनलोड कर गिरोह से जुड़ जाते थे। 

    पूछताछ में यह भी पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और है, जिसके पास बैंक खाता और अन्य डाटा होता है। बैंक खाता और डाटा गिरोह को उपलब्ध कराता था। बदले में इन्हें कमीशन दिया जाता था। 

    खाताधारकों से भी पुलिस करेगी संपर्क 

    स्कैनर से जुड़े खाता की जांच कर पुलिस पता कर रही है कि किन किन खातों से पैसा ट्रांसफर किया गया है। उन खाताधारकों से भी पुलिस संपर्क करेगी। गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी की जा रही है।