Patna News: बिजली मीटर रिचार्ज के नाम पर साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 55 हजार

    By Anil Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। खाजेकलां थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी संजय कुमार सिन्हा से बिजली मीटर रिचार्ज करने के नाम पर साइबर फ्रॉड द्वारा खाता से 55 हजार अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने खाजेकलां थाना पुलिस को सूचित कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है।

    पीड़ित ने बताया कि बिहार स्मार्ट मीटर विभाग बता एक मैसेज मोबाइल पर मिला। उसमें बताया गया कि आपका मीटर सत्यापित नहीं हुआ है। ऐसे में लाइन कट जाएगी। सरकार की योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी नहीं मिल पाएगी। मैसेज करने वाले ने वीडियो कॉल किया।

    कॉल करने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा था। उस व्यक्ति के कहने पर एक एप डाउन लोड कर लिया। उसके बाद मीटर का डिटेल्स बताया।

    संजय कुमार सिन्हा को विश्वास हो गया कि संबंधित विभाग से कॉल आया है। साइबर फ्रॉड ने मात्र 13 रुपये से रिचार्ज करने को कहा। उसके बाद कई बार उक्त खाता पर 13 रुपये की राशि भेजने पर नहीं गया। फ्रॉड बोला कि मोबाइल बंद कर भेजिए। मोबाइल बंद कर जब दोबारा खोला तब पता चला कि खाता से 55 हजार की निकासी हो गई। उसके बाद उसने कॉल कर कहा कि जाओ और अपना रुपये खोज लो।

    उधर इसी थाना क्षेत्र के डॉ. माशूक अली रोड निवासी माही कुमारी साइबर फ्रॉड की शिकार हुई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि खाता से 49 हजार 500 रुपये की अवैध निकासी का मैसेज मोबाइल पर मिलने के बाद बैंक से पता करने पर जानकारी मिली कि किसी राजा नामक व्यक्ति ने अवैध निकासी किया है। खाजेकलां थाना पुलिस व साइबर सेल ने बताया कि दोनों मामले में प्राथमिकी के बाद छानबीन जारी है।