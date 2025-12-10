Patna News: बिजली मीटर रिचार्ज के नाम पर साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 55 हजार

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। खाजेकलां थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी संजय कुमार सिन्हा से बिजली मीटर रिचार्ज करने के नाम पर साइबर फ्रॉड द्वारा खाता से 55 हजार अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने खाजेकलां थाना पुलिस को सूचित कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित ने बताया कि बिहार स्मार्ट मीटर विभाग बता एक मैसेज मोबाइल पर मिला। उसमें बताया गया कि आपका मीटर सत्यापित नहीं हुआ है। ऐसे में लाइन कट जाएगी। सरकार की योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी नहीं मिल पाएगी। मैसेज करने वाले ने वीडियो कॉल किया।

कॉल करने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा था। उस व्यक्ति के कहने पर एक एप डाउन लोड कर लिया। उसके बाद मीटर का डिटेल्स बताया। संजय कुमार सिन्हा को विश्वास हो गया कि संबंधित विभाग से कॉल आया है। साइबर फ्रॉड ने मात्र 13 रुपये से रिचार्ज करने को कहा। उसके बाद कई बार उक्त खाता पर 13 रुपये की राशि भेजने पर नहीं गया। फ्रॉड बोला कि मोबाइल बंद कर भेजिए। मोबाइल बंद कर जब दोबारा खोला तब पता चला कि खाता से 55 हजार की निकासी हो गई। उसके बाद उसने कॉल कर कहा कि जाओ और अपना रुपये खोज लो।