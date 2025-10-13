बिहार में कस्टमर केयर बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नालंदा का एक आरोपी गिरफ्तार
बिहार में कस्टमर केयर बनकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नालंदा जिले से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह लोगों को कस्टमर केयर अधिकारी बनकर फोन करता था और उनकी गोपनीय जानकारी लेकर उनके खातों से पैसे निकाल लेता था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। साइबर थाने की पुलिस ने अलग-अलग कंपनियों का कस्टमर केयर कर्मी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गोपालपुर थाना क्षेत्र के कनौली टोला से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक लैपटाप, सात मोबाइल, पांच अलग अलग बैंकों का डेबिट कार्ड, चार सिम, चार पासबुक और एक चेकबुक बरामद किया गया है।
आरोपित की पहचान नालंदा के हिलसा निवासी नीरज कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह में चार अन्य साइबर अपराधी शामिल हैं, जो पुलिस के आने से पहले फरार हो गए है। पुलिस उन सभी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
साइबर थाना प्रभारी और डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि सूचना मिली कि गोपालपुर के कनौली स्थित बेईमान टोला में किराये के मकान में रहकर साइबर ठगी की जा रही है। तकनीकी अनुसंधान के बाद मिले लोकेशन का सत्यापन किया गया।
सूचना की पुष्टि होने के बाद साइबर थाने की पुलिस टीम उस मकान में दबिश दी। वहां से नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बरामद मोबइल और लैपटाप में कई बैंक खाता और लेनदेन का ब्यौरा मिला है।
पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह बजाज फाइनांस कस्टमर केयर के नाम पर, गैस स्टोव रिपेयरिंग सेंटर के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर मोबाइल नंबर अपलोड करते करते थे। उस वेबसाइट के जरिए दिए नंबर पर अगर कोई जरूरतमंद फोन करता, तो यह गिरोह कस्टमर केयर कर्मी बनकर बात करता था।
फिर अलग-अलग तरीके का झांसा देकर वह लोगों से ओटीपी या बैंक खाता से जुड़ी जानकारी हासिल करते थे। इसके साथ ही उनसे अलग अलग बहाने से अपने बैंक खाते में पैसे मंगाते थे। खाते में रकम आने के बाद ठग पीड़ित का मोबाइल नंबर ब्लाक कर देत थे। यह गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी करता था।
बरामद लैपटाप, मोबाइल और बैंक खातों की जांच के बाद स्पष्ट होगा कि यह गिरोह अब तक कितने लोगों से कितने की ठगी कर चुका है। इसके पूर्व शनिवार को शास्त्रीनगर के खाजपुरा स्थित होटल से 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया था, जो प्रयागराज, रायबरेली, काशगंज, कानपुर, गयाजी, नालंदा, अररिया, मुजफ्फरपुर के निवासी थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।